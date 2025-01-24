Лукашенко напружився: яку резолюцію щодо Білорусі прийняли у Європарламенті

Європарламент закликав міжнародну спільноту не визнавати так звані "вибори президента Білорусі". Це явно роздратувало Лукашенка, який хотів би налагодити співпрацю із Заходом.

Про це 24 Каналу розповів білоруський журналіст та опозиціонер Франак Вячорка, зауваживши, що Європейський Союз підтримує демократичні сили країни. А так звані "вибори в Білорусі" – це просто фарс.

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Що відбувається в Білорусі

Як розповів Вячорка, режим Лукашенка вже почав розповідати, що це втручання у внутрішні справи в Білорусі. Насправді диктатор хотів би хоча б якось налагодити комунікацію із Заходом.

Ця резолюція є неприємною для Лукашенка. Він сподівався, що так звані вибори дадуть новий шанс почати торгувати та комунікувати із Заходом. Але цього не буде. Всі ці рішення та резолюції – черговий удар по Лукашенко,

– зауважив Вячорка.

Зараз Лукашенко перебуває у складній ситуації. Його режим тримається за допомогою репресій. А економіка Білорусі аж надто залежна від Росії. Там також є проблеми з інфляцією. І він продовжує допомагати Росії у війні проти України.

Що відомо про "вибори" в Білорусі

Зрозуміло, що ніхто з незалежних кандидатів не може балотуватися на ці "вибори". Лукашенко так завернув "законодавство", що взяти участь можуть лише ті, хто так чи інакше співпрацює з режимом.

Він запросив на "вибори" чотирьох кандидатів, які настільки "особливі", що на їхньому тлі Лукашенко видається "найкращим кандидатом".

Є такий крейзі комуніст, який ностальгує за минулим. Є псевдоліберал аля Жириновський, який розповідає про "загнівающій Запад". Ще є бізнесвумен, яка вбудована в систему та засуджує протести. Усі ці кандидати виглядають значно гірше за Лукашенка. Все так зроблено, щоб серед цих "клоунів" Лукашенко здавався ще не найгіршим вибором,

– пояснив Вячорка.

За його словами, людей заганятимуть на виборчі дільниці. Якщо хтось не проголосує – то наступного дня на заводі людину цілком можуть оштрафувати або ж позбавити премії. В Білорусі майже 50% суспільства працює в державному секторі. Тому режим здатний на них впливати.

Додамо, 21 січня в Білорусі почалося дострокове голосування на "виборах президента". Основний день голосування відбудеться 26 січня.