Фіктивні та позбавлені легітимності: у Єврокомісії прокоментували "вибори" Лукашенка в Білорусі

У Білорусі 26 січня відбулися так звані вибори президента, де, за результатами екзитполу, "переміг" Алєксандр Лукашенко. У Єврокомісії назвали це "голосування" фіктивним та позбавленим легітимності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну заяву високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас та єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос.

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Як у Єврокомісії прокоментували "вибори" у Білорусі

Каллас та Кос заявили, що фіктивні вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. А безжальні та безпрецедентні репресії проти прав людини, обмеження участі громадян у політичному житті та доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес у країні будь-якої легітимності.

Рішення режиму Лукашенка запросити Організацію з безпеки та співробітництва в Європі/Бюро з демократичних інститутів і прав людини лише за 10 днів до виборів унеможливило доступ цього незалежного органу до ключових етапів виборчого процесу. Це ще один доказ повної відсутності довіри до цих виборів,

– мовиться у заяві.

Представниці Єврокомісії підкреслили, що з цих причин, а також через участь білоруського режиму в агресивній війні Росії проти України та її гібридних атаках проти сусідів, ЄС продовжуватиме запроваджувати обмежувальні та цілеспрямовані заходи проти режиму Лукашенка. Водночас Євросоюз фінансово підтримуватиме громадянське суспільство, білоруські демократичні сили у вигнанні та білоруську культуру.

"Щойно Білорусь стане на шлях демократичних перетворень, ЄС готовий підтримати країну в стабілізації її економіки та реформуванні інститутів", – резюмували Кая Каллас та Марта Кос.

Вони також підкреслили, що ЄС – на боці білоруського народу, і підтримує його прагнення до вільної, демократичної, суверенної та незалежної Білорусі, як частини мирної та квітучої Європи, є непохитною.

У МЗС Німеччині також висловилися про білоруські "вибори"

Глава німецького МЗС Анналена Бербок наголосила у дописі в соцмережі Х, що люди в Білорусі не мали вибору на "виборах". Вона підкреслила, що замість вільних, чесних виборів, а також життя без страху і свавілля, білоруси щодня відчувають утиски, репресії та порушення прав людини.

Понад 1 200 людей у Білорусі залишаються ув'язненими просто тому, що вони мали сміливість висловитися проти. Ми їх не забуваємо. Усі політв'язні мають бути звільнені, а жорстокі репресії мають бути припинені,

– написала Бербок.

Вона також відзначила мужність лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської та відважних білорусів викликають глибоку повагу у Німеччині.

За словами Бербок, це показує, наскільки важливою є боротьба за демократію в Європі. Німецька міністерка також підкреслила, що "європейська родина тримає свої двері відчиненими – для демократичної та вільної Білорусі".