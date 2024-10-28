На виборах у Болгарії праві набирають більшість: чи зможе експрем'єр Борисов сформувати уряд

Після парламентських виборів у неділю лідерство здобула правоцентристська партія ГЕРБ. За даними опитування Alpha Research, ГЕРБ набрала 26,4% голосів.

Наразі ситуація створює передумови для коаліційних переговорів. Про це повідомляє видання Reuters.

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Яка ситуація після виборів

Друге місце із кількістю голосів 14,9 відсотка посіла реформаторська партія "Ми продовжуємо зміни", третьою стала ультранаціоналістична партія "Відродження" з 12,9 відсотка голосів.

Вибори в неділю стали сьомими за чотири роки та відбулися через те, що політичні партії Болгарії не змогли домовитися про формування коаліційного уряду після безрезультативних виборів 9 червня. Поточна ситуація показує, що ГЕРБ доведеться шукати коаліційного партнера, щоб сформувати уряд.

Лідер ГЕРБ Бойко Борисов подякував виборцям за підтримку та заявив, що партія сформує уряд.

Ми будемо працювати разом з усіма, крім "Відродження", – наголосив лідер правих.

З 2020 року, коли протести допомогли розірвати коаліцію на чолі з ГЕРБ, країною керували уряди, що не змогли довго проіснувати. Багато виборців кажуть, що побоюються подальшої невизначеності та невпевнені у результативності виборів.