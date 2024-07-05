У парламент Британії пройшли популісти, лідер яких робив неоднозначні заяви щодо України

Популістська партія Reform UK вперше пройшла до британського парламенту. Їх лідер, Найджел Фарадж раніше був помічений за скандальними висловлюваннями стосовно України.

Про прохід партії Reform UK до Палати громад свідчать підсумки дострокових виборів у Британії. Варто вказати, що це перша успішна спроба Фараджа здобути мандат. З 1994 року він жодного разу не обирався до парламенту, програвши сім виборів.

Дивіться також Шок, але не катастрофа: чи можна ще зупинити ультраправих у Франції та чи варто їх так боятися

Праві популісти в парламентів Британії

Наразі відомо, що партія Reform UK, включно з її лідером, виборола 4 мандати. Найджел Фарадж виграв у своєму окрузі Клектон на сході Англії, який раніше представляв депутат від Консервативної партії. Його опонент від консерваторів опинився на другому місці.

Лейбористський уряд буде в біді дуже, дуже швидко, і тепер ми будемо націлені на голоси лейбористів. Ми йдемо за лейбористами – не сумнівайтеся в цьому,

– написав він після перемоги.

Ще один представник британських реформаторів Лі Андерсон здобув перемогу у виборчому окрузі Ешфілд поблизу Ноттінгема на півночі Англії. Згодом за цим послідувало обрання ще двох депутатів від партії Фараджа.

Варто вказати, що нещодавно Найджел Фарадж заявив, що Захід "спровокував" Путіна на вторгнення до України розширенням НАТО і ЄС. Окрім цього, він вказував, що захоплюється Путіним як політичним гравцем. Також з його вуст лунали заклики до переговорів між сторонами.

Зазначимо, що вибори у Британії з 410 мандатами розгромно виграли лейбористи. Консервативна партія, яка раніше зберігала більшість, отримала 131 мандат. Нинішній прем'єр Ріші Сунак вже визнав поразку. Ймовірно, наступним прем'єр-міністром Британії стане Кір Стармер.