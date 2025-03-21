Ветеран війни Ігор Шепетін — у топі претендентів на посаду директора Бюро економічної безпеки
- Ігор Шепетін, ветеран російсько-української війни, допущений до основного етапу конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки.
- Шепетін має досвід у військових операціях та боротьбі з корупцією, працював у СБУ, Державній фіскальній службі та Державній службі з надзвичайних ситуацій.
- Він прагне перетворити БЕБ на інструмент змін для чесного бізнесу, забезпечуючи прогнозовані правила гри для підприємців.
- Перезапуск БЕБ є одним із зобов'язань України перед ЄС та міжнародними партнерами; нового директора оберуть до кінця червня 2025 року.
Ветеран російсько-української війни Ігор Шепетін зробив ще один крок до того, щоб очолити Бюро економічної безпеки (БЕБ) – його кандидатура допущена до участі в основному етапі конкурсу.
Відповідне рішення ухвалила конкурсна комісія, яка визначатиме майбутнього керівника Бюро. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рейтинг UA.NEWS.
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Що відомо про кандидатуру Шепетіна на посаду директора БЕБ
Шепетін – бойовий офіцер, який довів свою ефективність як командир у найгарячіших точках. У 2015 році брав участь в АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення очолив 135-й батальйон територіальної оборони.
Його підрозділ тримав оборону на Бахмутському напрямку, де Шепетін зазнав поранення. Проте після реабілітації він повернувся в стрій. За відданість та мужність нагороджений відзнаками міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ.
Не лише військовий досвід робить його сильним кандидатом. Шепетін – фахівець з економіки та права, який присвятив кар’єру боротьбі з корупцією. У Службі безпеки України він розслідував резонансні корупційні справи, а в Державній фіскальній службі та Державній службі з надзвичайних ситуацій реалізовував реформи, спрямовані на очищення державних структур. Він переконаний, що саме зміни та реформи можуть забезпечити стійке економічне майбутнє України.
Моя ціль – створити БЕБ, яке стане справжнім інструментом змін для чесного бізнесу. Ми маємо дати підприємцям прогнозовані правила гри, а не будувати бар’єри. Я готовий використовувати весь свій досвід, щоб цей процес став реальністю,
– наголосив ветеран.
Бюро економічної безпеки України відіграє головну роль у протидії економічним злочинам. Перезапуск цієї структури є одним із зобов’язань України перед ЄС та міжнародними партнерами. Нового директора буде обрано до кінця червня 2025 року.