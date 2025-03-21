Ветеран війни Ігор Шепетін — у топі претендентів на посаду директора Бюро економічної безпеки

Ветеран російсько-української війни Ігор Шепетін зробив ще один крок до того, щоб очолити Бюро економічної безпеки (БЕБ) – його кандидатура допущена до участі в основному етапі конкурсу.

Відповідне рішення ухвалила конкурсна комісія, яка визначатиме майбутнього керівника Бюро. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рейтинг UA.NEWS.

Дивіться також Підробки світових брендів: на Київщині прикрили виробництво фальсифікованих моторних олив

Що відомо про кандидатуру Шепетіна на посаду директора БЕБ

Шепетін – бойовий офіцер, який довів свою ефективність як командир у найгарячіших точках. У 2015 році брав участь в АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення очолив 135-й батальйон територіальної оборони.

Його підрозділ тримав оборону на Бахмутському напрямку, де Шепетін зазнав поранення. Проте після реабілітації він повернувся в стрій. За відданість та мужність нагороджений відзнаками міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ.

Не лише військовий досвід робить його сильним кандидатом. Шепетін – фахівець з економіки та права, який присвятив кар’єру боротьбі з корупцією. У Службі безпеки України він розслідував резонансні корупційні справи, а в Державній фіскальній службі та Державній службі з надзвичайних ситуацій реалізовував реформи, спрямовані на очищення державних структур. Він переконаний, що саме зміни та реформи можуть забезпечити стійке економічне майбутнє України.

Моя ціль – створити БЕБ, яке стане справжнім інструментом змін для чесного бізнесу. Ми маємо дати підприємцям прогнозовані правила гри, а не будувати бар’єри. Я готовий використовувати весь свій досвід, щоб цей процес став реальністю,

– наголосив ветеран.

Бюро економічної безпеки України відіграє головну роль у протидії економічним злочинам. Перезапуск цієї структури є одним із зобов’язань України перед ЄС та міжнародними партнерами. Нового директора буде обрано до кінця червня 2025 року.