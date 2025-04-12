Стефанчук оцінив реалістичність голосування у Дії на найближчих виборах

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не думає, що наступні вибори відбуватимуться через застосунок Дія. Це пов'язано з безпекою та питанням прийняття в суспільстві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Руслана Стефанчука для "Укрінформу".

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У чому проблема голосування в Дії

На думку Руслана Стефанчука, голосування в Дії наразі є нереалістичним. Причиною цього є те, що "відбувається в технологічному просторі". Зокрема, проблемою є діпфейки, за допомогою яких вже навчилися обходити деякі найсучасніші способи захисту.

Просто ми повинні зрозуміти, що це можна робити тільки тоді, коли на 300% гарантовано, що технологічно це буде достовірно, і це сприйме суспільство,

– вказав Стефанчук.

За відсутності безпеки, як зазначає Стефанчук, голосування в Дії стане полем для маніпуляцій, звинувачень одне одного. Голова ВР наголосив, що це питання не юридичне, це питання технологічне.

До речі, Руслан Стефанчук розповів, що в Україні можуть зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300 осіб. Це можливо у зв'язку зі скороченням чисельності населення України