У Мінцифри відповіли, чи можливі вибори через "Дію" в Україні

Попри багаторічні дискусії про можливість проведення виборів через застосунок "Дія", у Міністерстві цифрової трансформації запевняють, що таких планів немає. Зокрема, такий формат унеможливлюють дві причини.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" наголосила Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації.

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Чому вибори у "Дії" поки неможливі?

За її словами, розмови про потенційне використання "Дії" для проведення виборів тривають фактично від моменту запуску цифрової екосистеми. Однак на сьогодні така можливість навіть не розглядається як практичний сценарій.

"Розмови про можливі вибори в "Дії" йдуть з перших днів запуску екосистеми. Але, як сказав раніше тимчасово виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, вибори в "Дії" не плануються. Це комплексне питання", – наголосила Валерія Коваль.

Вона пояснила, що першою перешкодою є відсутність необхідної законодавчої бази. Наразі українське законодавство не передбачає механізмів проведення загальнодержавних виборів через цифрові платформи, а всі державні цифрові сервіси працюють виключно в межах чинних нормативно-правових актів.

Однак навіть у разі появи відповідних законів залишається інша, значно складніша проблема – забезпечення конституційного принципу таємного голосування.

У Конституції чітко вказано, що кожен українець повинен голосувати таємно, тобто має бути збережена таємниця голосування. Зробити це можливо виключно фізично у кабінці для голосування, де тільки ти знаєш, за кого голосуєш. Виходячи з цього, жодні вибори в "Дії" станом на зараз неможливі,

– пояснила Валерія Коваль.

Попри активний розвиток цифрових сервісів в Україні, у Мінцифри наголошують, що наразі застосунок "Дія" залишається інструментом отримання державних послуг, а не платформою для проведення виборів.

Які нововведення нещодавно з'явилися у "Дії"?

Міністерство цифрової трансформації запустило "Дія.AI" – нового цифрового помічника на базі штучного інтелекту, інтегрованого в застосунок "Дія".

Сервіс працює на основі моделі Gemini від Google та покликаний спростити отримання державних послуг через звичайне спілкування в чаті. Наразі "Дія.AI" вміє:

формувати витяги про місце проживання;

повідомляти про штрафи ПДР та допомагати їх оплачувати;

надавати консультації щодо державних послуг;

підбирати необхідні сервіси за запитом користувача.

Для використання функції достатньо описати свою потребу звичайними словами, після чого система запропонує відповідний сервіс і підкаже подальші кроки.

У Мінцифри наголошують, що користувачам більше не потрібно самостійно шукати потрібні розділи в застосунку. Наразі "Дія.AI" працює у форматі відкритого бета-тестування, а перелік його можливостей планують поступово розширювати.