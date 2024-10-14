Як проходять вибори до литовського Сейму: підсумки першого туру

Опозиційна Соціал-демократична партія лідирує за підсумками першого туру парламентських виборів у Литві. Явка на виборах становила 52,06%.

Про це свідчать дані Головної виборчої комісії. Загалом у Сеймі Литви 141 депутат, 71 із них обирається в одномандатних округах, ще 70 – у багатомандатних.

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За підсумками першого туру лідирує опозиція

Соціал-демократи отримали більше 36% голосів виборців. За інформацією Центральної виборчої комісії (ЦВК), на 594 з 1 947 виборчих дільниць вони набрали підтримку. Це забезпечує їм більшість у багатомандатному виборчому окрузі.

Правляча партія "Союз вітчизни — Християнські демократи Литви", очолювана прем'єр-міністром Інгрідою Шимоніте, займає друге місце з 28%. Третє місце посіла партія "Зоря Нямунаса" під керівництвом Ремігіюса Жемайтайтіса, яка отримала підтримку 12% виборців на своїх перших виборах.

Довідка. Соціологи передбачали, що за опозицію було готово проголосувати 15-18% виборців. Лідер Соціал-демократичної партії, депутат Європарламенту Вілія Блінкявічюте, як очікується, обійме посаду прем'єр-міністра.

До литовського Сейму обирається 141 депутат на чотирирічний термін — 71 в одномандатних округах і 70 в загальнонаціональному багатомандатному виборчому окрузі.

Цього року на виборах до Сейму балотувалися 1 740 політиків. Також 14 політичних партій та одна коаліція сформували списки кандидатів на виборах.