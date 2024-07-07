Макрон попри все залишиться: як вибори змінять французьку політику

У Франції 7 липня проходить другий тур дострокових виборів до парламенту. В першому турі, 30 червня, найбільше голосів виборців набрали ультраправі сили, які очолює, зокрема, Марін Ле Пен.

Однак якщо її партія переможе у виборах, навряд чи Ле Пен зможе сформувати більшість в парламенті. Про це 24 Каналу розповів заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, зазначивши, що перемога партії "Національне об'єднання" у першому турі стала величезною дивиною. Традиційно французи мають переважно ліві погляди та скептично ставляться до правих сил.

До теми Шок, але не катастрофа: чи можна ще зупинити ультраправих у Франції та чи варто їх так боятися

Хочуть сподобатись виборцям

Проте ситуація, коли праві партії набирають підтримки, склалася не тільки у Франції, але й загалом у всій Європі.

Це сигнал про те, що в європейських країнах довіра до традиційного істеблішменту вичерпується. Це вже принесло велику кількість голосів виборців для партії Ле Пен. Однак французи голосують не за правих, а насамперед проти Еммануеля Макрона і політичної системи, яка останні 10 років панує у Франції,

– підкреслив він.

Водночас за попередніми даними, партії Ле Пен імовірно не вдасться сформувати коаліцію виключно правими силами. Друге місце за результатами першого тура посіли ліві – партія "Народний фронт", а на третьому – пропрезидентський блок.

Тому в парламенті будуть формуватися певні коаліції, які стримуватимуть правих для того, щоб французька політика не набула радикальних змін,

– наголосив Бронжуков.

Марін Ле Пен вже заявила, що буцімто її сила може відкликати дозвіл Україні завдавати французькою зброєю по території Росії. Однак наразі це тільки слова.

Ця риторика може бути пов'язана з тим, на його думку, що на правих має певний вплив Росія. За результатами журналістських розслідувань з'ясовувалось, що російські банки нібито фінансували політичну партію Ле Пен.

Загалом росіяни часто вкладаються в радикальні рухи в Європі – і праві, і ліві. Тому ці сили будуть використовувати наративи щодо "миру в Україні", щоб сподобатись своїм виборцям, які голосували проти Макрона. Він якраз є "яструбом війни" в розумінні європейців,

– зауважив він.

Однак попри це Макрон залишиться президентом, а Франція є класичною президентською республікою.

Відповідно для України це не принесе великі мінуси. Звичайно, так звані проросійські сили будуть вносити певні зміни до французької політики, і ми будемо їх аналізувати,

– резюмував Артем Бронжуков.

Нагадаємо, що Еммануель Макрон розпустив французький парламент та оголосив про дострокові вибори після перемоги ультраправих партій на виборах до Європарламенту. В першому голосуванні, 30 червня, перемогла Партія Марін Ле Пен та Жордана Барделла "Національне об'єднання", набравши 33,13%. Другий тур голосування відбувається 7 липня.