На виборах у Чехії партія експрем’єра здобула перемогу, але коаліція утримує більшість

На довиборах до Сенату Чехії партія експрем'єра Андрея Бабіша ANO отримала найбільшу кількість місць. Втім, урядова коаліція з п'яти партій зберегла більшість у верхній палаті парламенту.

Попри посилення позицій опозиційного руху Бабіша, коаліційні партії продовжать контролювати Сенат. Про це повідомляють Novinky.

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Яка ситуація на довиборах в Чехії

За попередніми підрахунками, рух ANO Бабіша здобув вісім із 27 мандатів у Сенаті на останніх виборах – два в першому турі та шість у другому. Це є найкращим результатом серед усіх окремих партій.

Таким чином, ANO разом із Чеською соціал-демократичною партією матиме 13 сенаторів, що більше ніж нинішні 6.

Водночас п'ять партій урядової коаліції Чехії отримали 15 мандатів, що дозволяє їм зберегти більшість у верхній палаті парламенту.

Найбільшу кількість мандатів отримала партія ODS прем’єра Петра Фіали – шість. Два – у християнських демократів KDU-ČSL, а у ліберал-консерваторів TOP 09 опинився один мандат.

Чеські комуністи, які демонстрували непогані результати на регіональних виборах у складі лівого блоку, не змогли провести свого кандидата до Сенату.

Натомість до парламенту вперше потрапить ультраправа популістська партія "Присяга" (Přísaha), чий лідер Роберт Шлахт переміг у Бржецлаві та стане сенатором.

Прем'єр Чехії Петро Фіала, коментуючи перші результати довиборів до Сенату, зазначив, що урядова коаліція здобула перемогу над опозицією.