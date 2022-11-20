Найдовше у світі перебуває на посаді: президент Екваторіальної Гвінеї чекає на переобрання

Теодоро Обіанг Нгема Мбасого вирішив вкотре балотуватися на пост президента. Зауважимо, що він його обіймає уже упродовж 43 років.

Наразі Теодоро Обіанг Нгема Мбасого – президент, який найдовше у світі обіймає цю посаду. Але на цьому політик вирішив не зупинятися, балотувавшись на посаду глави Екваторіальної Гвінеї.

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Президент Екваторіальної Гвінеї – суперечлива особа

Почнімо з того, що 80-річного президента вважають причетним до порушення прав людини. Мовиться про зникнення, а також тортури. Не виключено, що цього разу він знову переможе, адже має неабиякий вплив. Якщо ж ні, то вплив на країну він усе одно матиме. А пов'язано це з тим, що ключові посади в уряді обіймають члени його родини.

Наприклад, син Теодоро "Теодорін" Нгуема Обіанг Мангуе, котрий є віцепрезидентом країни, – жив у розкоші у США та Європі. Він поціновувач дорогих забавок. У його колекції – рукавичка, якою володів Майкл Джексон.

Перемога майже гарантована

Ці вибори "косметичні". Нічого не зміниться,

– сказала професорка Ана Лусія Са.

Фахівчиня, котра спеціалізується на політиці й авторитарних африканських режимах в Університетському інституті Лісабона, переконана в перемозі Обіанга. На її думку, він здобуде 95% голосів.

Цю ж думку поділяє активіст Туту Аліканте. Він сказав, що люди голосуватимуть саме так, як цього очікуватиме від них уряд. Адже свою думку вільно висловлювати в Екваторіальній Гвінеї не можна.

Опозиція не має шансів. Він збирається зробити все можливе, щоб не покинути владу,

– наголосив Аліканте.

Опозиція в Екваторіальній Гвінеї безсила. У країні відсутня вільна преса. Радіомовні ЗМІ або ж повністю керуються урядом, або його союзниками.

Оглядачі зауважили, що Обіанг зараз намагається очистити свою репутацію. Це він робить після того, як раніше заперечував порушення прав, а також фальсифікацію виборів у країні. Додамо, що у вересні цього року уряд вирішив скасувати смертну кару. Цей момент позитивно оцінили в ООН.