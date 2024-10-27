Опозиція у Грузії не визнає результати виборів і скликає акції протесту

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися вибори до парламенту. На них правляча "Грузинська мрія" змагалася із опозиційними партіями.

Увечері Центральна виборча комісія Грузії оголосила попередні результати після підрахунку 70 відсотків голосів. Майже 53 відсотків підтримки отримала провладна "Грузинська мрія". Понад 35 відсотків сумарно отримали опозиціонери. Кілька партій не подолали бар'єр у 5 відсотків.

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Опозиція збирається на протест

Незабаром після заяви ЦВК партія експрезидента Михайла Саакашвілі "Єдність – Національний рух" повідомила, що не визнає результатів парламентських виборів.

"Коаліція за зміни" також доєдналася до протесту. Її лідер звинуватив "Грузинську мрію" у здійсненні конституційного перевороту. Згодом із подібною позицією виступила й коаліція "Сильна Грузія".

Опозиціонери вже анонсували акції протестів.

Голова партії "Єдність – Національний рух" Тіна Бокучава під час свого виступу наголосила, що грузинська ЦВК "виконала брудне замовлення" "Грузинської мрії". Політикиня зазначила, що "Іванішвілі вкрав у грузинського народу європейське майбутнє".

Ми боротимемося, як ніколи раніше, за повернення європейського майбутнього нашої країни,

— сказала Бокучава.

Важливо: За попередніми даними, "Грузинська мрія" може отримати близько 88 мандатів у парламенті, а опозиція – 62. Для затвердження уряду потрібно 76 голосів.

Нагадаємо, що лідер "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі раніше казав про плани заборонити опозиційні партії у разі, якщо "Грузинській мрії" вдасться здобути конституційну більшість у парламенті.