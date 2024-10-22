Засновник правлячої партії Грузії обіцяє заборонити опозицію після перемоги на виборах
Бідзіна Іванішвілі, голова правлячої партії Грузії, знову заявив про плани заборонити опозиційні партії. Він обіцяє це зробити, якщо "Грузинській мрії" вдастсься здобути конституційну більшість у парламенті.
Заяву Іванішвілі, що він виголосив за 4 дні до виборів, повідомляє "Ехо Кавказа". Він закликав голосувати за "Грузинську мрію", яка заборонами сформує для себе нову опозицію.
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В чому полягає план "Грузинської мрії"
Іванішвілі закликав громадян голосувати за "Грузинську мрію" на виборах 26 жовтня. Він обіцяє, що після заборони нинішніх опозиційних сил в країні виникне нова опозиція, чого він дуже чекає.
Щойно ця сила відсунеться, у "Грузинської мрії" з'явиться безліч опонентів, і я чекаю цього дня. Це буде найщасливіший день, коли у людей буде можливість вибрати між хорошим і найкращим,
– заявив Іванішвілі під час інтерв'ю телеканалу "Імеді".
Він також вибачився перед громадянами Грузії за те, що наразі їхній єдиний вибір – це "Грузинська мрія".
У вас буде вибір після цього – не "Грузинська мрія", а щось подібне і краще. Опозиції буде стільки, скільки ми хочемо,
– каже Іванішвілі.
Крім цього, мільярдер різко висловився щодо експрем'єра Георгія Гахарії, погрожуючи передати його та членів його команди до суду.
Цей безсовісний (Гахарія) і ті, хто стоять поруч із ним, їх доведеться, звичайно, судити. Звичайно, ми доведемо все чорним по білому – що він робив, для чого він робив,
– заявив політик.
Нагадаємо, у ЄС різко розкритикували плани "Мрії" заборонити всі опозиційні партії. Такий курс Грузії фактично зупинить процес її вступу до Союзу.