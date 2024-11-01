Чи реально встановити справжні результати виборів у Грузії

У Грузії опозиція намагається довести системні фальсифікації, які вплинули на результати виборів. Адже незалежні екзитполи засвідчують, що перемогу здобула об'єднана опозиція, а не проросійська партія "Грузинська мрія".

Її лідер Бідзіну Іванішвілі тільки віддаляє Грузії від справжньої мрії та поглиблює співпрацю з Росією. Як розповів 24 Каналу ексрадник Бідзіну Іванішвілі, грузинський політолог Гіа Хухашвілі, що теперішня судова система не зможе встановити істину в цих питаннях.

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Як можна встановити результати виборів

Незалежних інституцій у Грузії практично не залишилося, особливо якщо говоримо про суди. Влада узурпована, а над всіма сферами життя людей встановлено контроль.

Наразі прокуратура почала превентивне розслідування на вимогу опозиції. Її представники хотіли проведення незалежного аудиту, а також розслідування із залученням західних фахівців. Хоча слідчі дії розпочалися, але довіри до них дуже мало.

Єдине, що вони зробили – це викликали на допит президента країни. Вона заявила про системні фальсифікації. Справа шита білими нитками. Але зараз нам потрібно діяти,

– підкреслив Гіа Хухашвілі.

Він додав, що Захід має долучитися до цієї справи, лише так можна буде досягти результату. Європейські лідери мають чітко продемонструвати, що не планують співпрацювати з грузинською владою. У такому випадку система, яка в більшості є прозахідною, зрозуміє, що Бідзіну Іванішвілі їх обманював.

Тоді система перейде в стан гучного або тихого саботажу. Своєю чергою це загрожує владі нездоланними проблемами. Всі серйозні зміни у владі відбувалися через розхитування самої системи, на яку опираються авторитарні режими. Так було й під час правління Міхеїла Саакашвілі.

Нагадаємо, що після виборів у Грузії спалахнули протести. Люди вийшли на вулиці, а опозиція не визнала результати виборів. Ще під час їхнього проведення фіксували порушення, бійки, вкидання бюлетенів.