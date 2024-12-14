Єдиний кандидат – проросійський, нова система й протести: у Грузії почалися "вибори" президента
У суботу, 14 грудня, Грузії почалися так звані "вибори" президента країни. Цього разу у списку лише один кандидат – представник правлячої партії "Грузинська мрія", колишній футболіст та депутат парламенту Міхеїл Кавелашвілі.
Ба більше, вперше в історії Грузії нового президента обиратиме не народ, а колегія з 300 виборців. В неї входять 150 депутатів парламенту нового скликання і 150 делегатів від регіонів країни, що дає ключове право голосу правлячій "Грузинській мрії". Все, що відомо про вибори президента у Грузії, повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про "вибори" у Грузії станом на зараз
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі з'явилася на території біля парламенту, прямуючи до президентської резиденції. Паралельно з початком голосування біля будівлі парламенту збираються противники "Грузинської мрії". Опозиція влаштувала акцію під назвою "Покажи диплом Кавелашвілі". Це є натяком на відсутність вищої освіти у єдиного кандидата у президента. Саме з цієї причини у 2015 році він не зміг балотуватися на пост президента Федерації футболу Грузії. Протести проти кандидата у президенти / Ехо Кавказу У будівлі парламенту Грузії розпочалися "вибори" президента, легітимність яких не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиційні партії. Вперше в історії Грузії президента обирає не населення, а виборча колегія. Єдиний кандидат на пост глави держави – ветеран футболу Михайло Кавелашвілі, член партії "Сила народу", що формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії". Його кандидатуру обрав почесний голова "Мрії", мільярдер Бідзіна Іванішвілі.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі з'явилася на території біля парламенту, прямуючи до президентської резиденції.
Паралельно з початком голосування біля будівлі парламенту збираються противники "Грузинської мрії".
Опозиція влаштувала акцію під назвою "Покажи диплом Кавелашвілі". Це є натяком на відсутність вищої освіти у єдиного кандидата у президента. Саме з цієї причини у 2015 році він не зміг балотуватися на пост президента Федерації футболу Грузії.
Протести проти кандидата у президенти / Ехо Кавказу
У будівлі парламенту Грузії розпочалися "вибори" президента, легітимність яких не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиційні партії.
Вперше в історії Грузії президента обирає не населення, а виборча колегія. Єдиний кандидат на пост глави держави – ветеран футболу Михайло Кавелашвілі, член партії "Сила народу", що формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії". Його кандидатуру обрав почесний голова "Мрії", мільярдер Бідзіна Іванішвілі.