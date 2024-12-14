Єдиний кандидат – проросійський, нова система й протести: у Грузії почалися "вибори" президента

У суботу, 14 грудня, Грузії почалися так звані "вибори" президента країни. Цього разу у списку лише один кандидат – представник правлячої партії "Грузинська мрія", колишній футболіст та депутат парламенту Міхеїл Кавелашвілі.

Ба більше, вперше в історії Грузії нового президента обиратиме не народ, а колегія з 300 виборців. В неї входять 150 депутатів парламенту нового скликання і 150 делегатів від регіонів країни, що дає ключове право голосу правлячій "Грузинській мрії". Все, що відомо про вибори президента у Грузії, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про "вибори" у Грузії станом на зараз