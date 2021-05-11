Чого чекати від виборів мера Харкова

Повертаюся до теми харківських виборів. Подивився інтерв'ю Добкіна у Влащенко. Явно іміджевий матеріал, який ще раз підтверджує, що ахметовські медіа надають всебічну інформаційну підтримку Михайлу Добкіну. Далі читайте російською.

В связи с этим интервью возникает много эмоций и вопросов. На словах Михаил Маркович, конечно, герой.

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А что на практике?

23 февраля 2014 года сразу после антимайдановского съезда в Харькове, на который приехал Янукович, Добкин чкурнул из Харькова. На всякий случай. Потом вернулся, и даже принял участие в президентских выборах (опять-таки как кандидат от Ахметова), но без особого успеха.

Очень интересный сюжет (но не в упомянутом интервью) – возможная причастность Михаила Добкина к сепаратистскому мятежу в Харькове в апреле 2014 г. Некоторые российские источники говорят, что Добкин взял у россиян деньги на поддержку этого путча, но испугался непосредственного участия и потом, якобы, деньги вернул. А вот Кернеса, за то, что не поддержал этот мятеж, по данным тех же российских источников, подстрелили. Вот, о чем надо было бы спросить Добкина.

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Еще один интересный сюжет – уголовные дела против Добкина. Открыли дело в 2014 г., и даже задержали (но потом отпустили под домашний арест, а затем под "личное обязательство"). Уже в августе 2014 г. дело против М. Добкина закрыли. Для сравнения, Кернеса прессовали до 2018 г., и только благодаря Порошенко и Грановскому удалось свернуть судебное преследование мэра Харькова.

А вот кто заступался за Добкина?

3 июля 2017 года Верховная Рада Украины проголосовала большинством голосов за лишение М. М. Добкина депутатской неприкосновенности, его задержание и арест. И что? И ничего. Даже не задерживали. Интересно почему? Кстати, тогда Генпрокурором был Юрий Луценко. Он теперь подрабатывает ведущим на телеканале "Прямой" (у Порошенко). Недавно Юрий Луценко взял интервью у своего тезки – Юрия Бойко. Может теперь Ю. Луценко возьмет интервью и у Добкина?

Кстати, у Добкина и порошенковской команды, как оказалось, могут быть и общие позиции, например, поддержка освобождения Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве Шеремета (об этом Добкин сказал в эфире у Влащенко).

И про выборы.

Здесь также о многом можно было бы спросить. 9 января 2018 года Добкин заявил о решении переезжать жить в Киев, а потом и об участии в выборах мэра Киева. Я так и не понял: он переехал или нет? От выборов в Киеве в итоге отказался (то ли потому, что кто-то очень хорошо попросил об этом, то ли из-за отсутствия шансов). Но зато в 2020 г. заявил об участии в выборах мэра Харькова и опять отказался. Тенденция, однако.