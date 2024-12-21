"Майбутній канцлер": оглядач DW розповів про цікаву особливість Фрідріха Мерца

Наступного року в Німеччині будуть вибори майбутнього канцлера. Фрідріх Мерц є основним суперником Олафа Шольца та кардинально відрізняється від усіх традиційних німецьких політиків.

Про це 24 Каналу розповів оглядач Deutsche Welle Костянтин Еггерт, зауваживши, що Мерц раніше служив в армії, тому дуже цікавиться життям військовослужбовців. Крім того, він успішний бізнесмен та походить з давнього німецького роду.

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Цікава особливість суперника Шольца

За словами оглядача, Мерц – це людина з іншим підґрунтям, ніж чинний канцлер Німеччини Шольц. Мерц дуже цікава, рішуча особистість, він відрізняється від портрета традиційного німецького політика.

Це може бути всього лиш 4 католик на посаді канцлера. Два з трьох попередників були справді великими канцлерами. Це може бути 2 канцлер, який служив в армії!,

– підкреслив він.

Еггерт також звернув увагу на те, що Мерц є успішним бізнесменом, мультимільйонером, а також походить з давнього роду західної Німеччини, тому має французьке коріння.

"Коли Мерц приїздив у Литву та відвідав німецький батальйон, то замість того, щоб заїхати на 30 хвилин, зробити селфі, потиснути руки та поїхати, він провів там 4 години, поговорив з кожним солдатом та за свої кошти організував пікнік для військовослужбовців", – розповів він.

Цікаво, що нещодавно Мерц неочікувано відвідав Київ, щоб дізнатися про стан оборони України. Візит був рівно через тиждень після того, як українську столицю відвідав Шольц.