Токаєв розповів, що зміниться у Казахстані після президентських виборів
У Казахстані відбулися позачергові президентські вибори. Чинний президент Касим-Жомарт Токаєв отримав 85,52% голосів виборців.
Токаєв прокоментував свою перемогу. Він заявив про відкриття нової політичної епохи в країні та майбутнє реформування всіх основних інститутів влади.
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Які зміни очікують на Казахстан після виборів
За його словами на економіку Казахстану чекають "кардинальні зміни" з метою підвищення добробуту громадян.
Для втілення всіх цих цілей у життя нам потрібна єдність. Тому закликаю всіх вас до єдності!
– сказав він.
Також Токаєв висловився про саму виборчу компанію. Він зазначив, що вона "пройшла справедливо і відкрито", і всім кандидатам у президенти були надані рівні можливості.
"Вони вільно відвідували регіони, зустрічалися з виборцями, вели агітацію... Кожному виборцю було надано свободу вибору. Таким чином, ця кампанія пройшла справедливо і відкрито", – додав політик.
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Вибори у Казахстані: головне
У неділю 20 листопада у Казахстані відбулися позачергові президентські вибори. Середня явка по країні склала понад 70%. Лідером за явкою на президентських виборах стала Абайська область.
Чинний президент отримав 85,52% голосів виборців. Інші кандидати здебільшого не набрали навіть 3% голосів, водночас на 2 місці, за результатами екзитполу, вибір "проти всіх".
Президентське крісло знову посяде Касим-Жомарт Токаєв і керуватиме країною наступні 7 років. Однак на виборах у 2029 році він не матиме права виступати свою кандидатуру на пост глави держави.
На попередніх виборах у 2019 році Токаєв набрав понад 70% голосів виборців, при тому, що явка була вищою, ніж цього року – тоді віддати свій голос прийшли 77% громадян.
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