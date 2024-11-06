Що означає перемога Трампа й республіканців у Конгресі та що тепер зміниться для України

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Вибори в США завершились несподівано і справа тут, власне, не лише в переконливій і беззаперечній перемозі Трампа. Напередодні 5 листопада експерти та певна соціологія натякали, що наступного ранку розклад сил буде наступним: Трамп – президент, а республіканці та демократи обмінюються більшостями в палатах Конгресу. Тобто республіканці беруть Сенат, а демократам залишиться Палата Представників.

Водночас попередні результати виборів вказують на те, що республіканці забирають майже все – і пост президента, і більшість в обох палатах Конгресу. В цьому й полягає найбільша несподіванка. 24 Канал аналізує її наслідки та пояснює, які наслідки будуть для України.

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Яка ситуація в Конгресі й хто з трампістів, які проти допомоги Україні, переобрався

У всіх штатах, в усіх демографічних групах, результати свідчать про одну й ту ж історію. Трамп покращив свій результат порівняно з 2020 роком і зібрав найрізноманітнішу коаліцію Республіканської партії за останні десятиліття.

Чимало соціологічних опитувань знову помилилися. Зсув на користь Трампа відбувся майже по всій країні. Навіть у традиційно блакитних штатах Трамп показав набагато кращі результати ніж у 2020.

Вибори 2024 року стали історичною відмовою від правління демократів, яка, ймовірно, затьмарить перемогу Трампа над Гілларі Клінтон у 2016 році,

– пише видання Axios.

Як Трамп відсвяткував свою перемогу танцями: дивіться відео

Трамп наголосив, що американський народ надав йому "безпрецедентний мандат".

Це дійсно буде золотий вік Америки,

– сказав Трамп у конференц-центрі округу Палм-Біч в оточенні членів своєї сім'ї та найближчого оточення.

Трамп пообіцяв "закрити кордони" і зробити Америку безпечнішою і процвітаючою. Він сказав, що його кампанія "подолала перешкоди, які ніхто не вважав можливими" під час боротьби за Білий дім.

Результати виборів до Палати представників, станом на полудень 6 листопада, фіксують втрату Демократами позицій і перехід більшості до Республіканців.

Республіканці вперше за останні чотири роки матимуть контроль над верхньою палатою Конгресу США, де до цього більшість мала Демократична партія.

Трамп, виступаючи на вечірці в ніч виборів у Флориді, сказав, що результати виборів надали республіканцям "безпрецедентний і потужний мандат".

Довідково! Каденція сенатора триває 6 років, і склад Сенату змінюється раз на два роки на третину. Тож одночасно з виборами президента США 5 листопада переобирають 34 сенаторів.



І хоча республіканці не отримують 60 голосів, які б дозволили їм обходити так звані процедурні голосування (у деяких випадках для швидшого ухвалення законопроєктів верхня палата Конгресу потребує саме такої більшості), то партія Трампа контролюватиме Сенат із запасом.



Розклад сил у Конгресі США / Інфографіка AP

Зокрема, республіканці взяли раніше контрольований демократами округ у Пенсильванії та відібрали місця в демократів у Північній Кароліні. Це так звані "хиткі штати". Це й забезпечило їм підсумковий успіх.

Так, більшість ця хитка (експерти говорять про розклад 220 проти 212), але "червоним" буде цього цілком достатньо. Нагадаємо, що нижня палата Конгресу складається з 435 депутатів-конгресменів.

Також переобралися наші старі знайомі трампісти:

спікер Майк Джонсон (той самий, який вимагав звільнення пані посла Оксани Маркарової й просто не помітив відкритої агітації Орбана за Трампа) – для нього це вже 5-й термін;

(той самий, який вимагав звільнення пані посла Оксани Маркарової й просто не помітив відкритої агітації Орбана за Трампа) – для нього це вже 5-й термін; етнічна українка Вікторія Спартц (Кульгейко), яка виступає проти допомоги Україні й взагалі хотіла йти не пенсію, але в останній момент передумала;

(Кульгейко), яка виступає проти допомоги Україні й взагалі хотіла йти не пенсію, але в останній момент передумала; ще більш скандальна Марджорі Тейлор-Грін ;

; інші знакові прихильники MAGA Метт Ґейц і Джим Джордан.

Цей тренд прямо вказує на перетворення Республіканської партії на трампістську та дрейф політичної сили від центру в бік правого популізму з акцентом на ізоляцію та "прості рішення".



Місця в Сенаті / Інфографіка NYT

Чим це небезпечно для України, особливо пояснювати не потрібно. Якщо раніше в Сенаті (де була демократична більшість) та в Палаті представників була двопартійна підтримка України у війні проти Росії, а трампісти були в меншості, то тепер ситуація докорінно змінюється.

Як трампісти блокували допомогу Україні

Ефект трампістів у політиці ми вже відчули – саме їхніми стараннями в Палаті представників була заблокована на майже 8 місяців допомога Україні. При цьому більшість республіканців тоді готові були за неї проголосувати, але боялися прогнівити контрагентів Трампа – пані Грін та пана Ґейца, тому діяли так, як ті скажуть.

Так, причини блокування Конгресом пакету допомоги Україні не були пов'язані з Україною, цей фарс живився виключно бажанням Дональда Трампа влаштувати кризу на рівному місці та розіграти свої карти під вибори.

Але нам від цього було не легше – через демарш американських союзників Україна опинилася в дуже складному становищі, наслідки якого ми всі бачимо нині на фронті.

Нині ж трампівська меншість має всі шанси стати більшістю, точніше – неодмінно нею стане, а це означає, що буде виконувати все, що скажуть її емісари.

Схожа ситуація може мати місце й у Сенаті. Це традиційно більш виважена палата Конгресу, де більшість членів є відповідальними політиками, тому читання Джей Ді Венсом казок з трибуни, щоб затягнути час і не дати проголосувати за допомогу Україні, все ж було виключенням. Нині ж ця клоунада може стати мейнстримом, на жаль.

Що буде з допомогою Україні

Але це вибір американців і їм відповідати за те, що вони наголосували. Нас натомість цікавить Україна. І тут двопалатна підтримка Трампа може бути нам на користь, адже усуває перешкоди для реалізації його "мирного плану". А також відкриває шлях до узурпації влади, але про це поговоримо іншим разом.

Нагадаємо, що Трамп обіцяв "мир за 24 години", щоправда, не уточнював, що це буде та коли вже можна починати відлік. На це він і непередбачуваний. Але яким би він не був – Конгрес це підтримає і точно не буде блокувати рішення місяцями, а Сенат не стане читати казки з трибуни. Принаймні, в наступні 2 роки – поки не відбудуться нові вибори до Палати представників.

Що це буде за мирний план – не знає ніхто, можливо, навіть сам Трамп. Світові ЗМІ та численні експерти всі останні місяці намагалися скласти до купи уривки всіх його заяв та додавали до них різні "мирні плани" від його оточення або ж тих людей, які думають, що вони до нього належать. У підсумку всі залишились там, де й були.

Що в цій ситуації робити Україні? Привітати Трампа з перемогою (вже зроблено) та почати працювати (сподіваємось – також в процесі).



Українська дипломатія на "мінному полі" / Фото Офіс Президента

Ми з нетерпінням чекаємо ери сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Це саме той принцип, який може практично наблизити справедливий мир в Україні,

– так відреагував Зеленський на перемогу Трампа.

Зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку місяць тому дає надію, що вибудувати співпрацю належним чином цілком реально. Іншого варіанту для нас просто не існує.

Він нагадав про вересневу зустріч з Трампом у Нью-Йорку, де вони обговорили зусилля, спрямовані на припинення військової агресії Росії, зокрема "План перемоги" українського лідера, який закликає до збільшення військової підтримки з боку Вашингтона.

У нас на все про все є рік – рівно на стільки часу зарезервоване фінансування українського спротиву агресії від Європи та G7. Далі – порожнеча. Точніше, непередбачувана порожнеча. Звісно, вона може перетворитися на ріг достатку, а папка з Планом Перемоги Зеленського раптово опиниться на почесному місці для таємних документів у лакшері-туалеті Трампа, але шанси на це невисокі. Швидше за все, це буде "Ліс без дощу – пустеля".