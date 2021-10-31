Зазвичай, найчастіше правоохоронці фіксують випадки фотографування бюлетенів та недостатню кількість скриньок для голосування. На дільницях уже зафіксували декілька правопорушень.

До слова Вибори мера Харкова: як проголосувати, якщо захворів

Перші правопорушення

Не пустили спостерігачів

Джерело: Суспільне Харків

На двох спецдільницях міста не пускали спостерігачів. На дільницях в Міському перинатальному центрі та пологовому будинку №7 від спостерігачів "Опори"вимагали COVID-документи – сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Спостерігачі звернулися до керівництва Територіальної виборчої комісії і після півгодинних переговорів, їх таки допустили на дільниці.

Координатор "Опори" Микола Зінченко додав, що у Виборчому кодексі наявність таких документів не прописана. Усе, що потрібно мати – посвідчення особи та спостерігача

Фотографував бюлетень

Джерело: телеграм-канал "Харьков Life"

Перше порушення зафіксували на виборчій дільниці №631692 на вулиці Луї Пастера. Спостерігачі помітили чоловіка, який фотографував свій виборчий бюлетень. На дільницю викликали правоохоронців.

Поліція затримала правопорушника.



Правоохоронці на виборах у Харкові / Фото Національної поліції

На двох одна кабінка

Джерело: телеграм-канал "Труха"

Ще одне порушення зафіксували спостерігачі вранці на дільницях. В одну кабінку зайшли одразу двоє людей.



Двоє виборців зайшли в одну кабінку / Фото телеграм-каналу "Труха"

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Вибори мера Харкова: коротко

У Харкові призначили позачергові вибори мера після того, як Геннадій Кернес, який 25 жовтня 2020 року втретє став головою міста, помер.

Про смерть політика через коронавірус повідомили 17 грудня 2021 року, а 24 лютого 2021 року повноваження покійного офіційно припинили.

У Раді призначили голосування за посаду харківського мера на 31 жовтня 2021 року. Свої кандидатури на волевиявлення зареєстрували 10 осіб.



Список кандидатів у мери Харкова / Інфографіка 24 каналу