Зазвичай, найчастіше правоохоронці фіксують випадки фотографування бюлетенів та недостатню кількість скриньок для голосування. На дільницях уже зафіксували декілька правопорушень.
До слова Вибори мера Харкова: як проголосувати, якщо захворів
Перші правопорушення
Не пустили спостерігачів
Джерело: Суспільне Харків
На двох спецдільницях міста не пускали спостерігачів. На дільницях в Міському перинатальному центрі та пологовому будинку №7 від спостерігачів "Опори"вимагали COVID-документи – сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.
Спостерігачі звернулися до керівництва Територіальної виборчої комісії і після півгодинних переговорів, їх таки допустили на дільниці.
Координатор "Опори" Микола Зінченко додав, що у Виборчому кодексі наявність таких документів не прописана. Усе, що потрібно мати – посвідчення особи та спостерігача
Фотографував бюлетень
Джерело: телеграм-канал "Харьков Life"
Перше порушення зафіксували на виборчій дільниці №631692 на вулиці Луї Пастера. Спостерігачі помітили чоловіка, який фотографував свій виборчий бюлетень. На дільницю викликали правоохоронців.
Поліція затримала правопорушника.
Правоохоронці на виборах у Харкові / Фото Національної поліції
На двох одна кабінка
Джерело: телеграм-канал "Труха"
Ще одне порушення зафіксували спостерігачі вранці на дільницях. В одну кабінку зайшли одразу двоє людей.
Двоє виборців зайшли в одну кабінку / Фото телеграм-каналу "Труха"
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Вибори мера Харкова: коротко
- У Харкові призначили позачергові вибори мера після того, як Геннадій Кернес, який 25 жовтня 2020 року втретє став головою міста, помер.
- Про смерть політика через коронавірус повідомили 17 грудня 2021 року, а 24 лютого 2021 року повноваження покійного офіційно припинили.
- У Раді призначили голосування за посаду харківського мера на 31 жовтня 2021 року. Свої кандидатури на волевиявлення зареєстрували 10 осіб.