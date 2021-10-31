Дані про явку оприлюднять згодом. Втім, судячи з фото, зранку на дільницях людей було небагато. Проголосувати харків'яни можуть до 20:00. За порядком та безпекою під час виборів стежать понад 2 тисячі поліцейських.

До речі Інтриги не вбачаю, – в інституті соцдосліджень спрогнозували нового мера Харкова

Як почався виборчий день

За даними правоохоронців, голосування розпочали вчасно на усіх дільницях, крім однієї. Речниця поліції Харківщини Олена Баранник розповіла, що мовиться про дільницю в пологовому будинку на Салтівці. Все – через те, що захворіли двоє членів комісії. Станом на 9:08 роботу дільниці вдалося розпочати.

Як відбуваєтеся голосування за мера Харкова / Фото Суспільного, Нацполіції, "Чесно"

Станом на 12:00 проголосувало щонайменше 2 кандидати у мери Харкова – Михайло Добкін (радник громадської організації "Наш Дім Харків", самовисуванець) та Ігор Терехов (секретар міськради, від партії "Блок Кернеса – успішний Харків").



Добкін під час голосування / Фото Telegraf



Терехов проголосував на виборах мера Харкова / Фото "Об'єктив"

Голосувати можна не лише на дільницях

Нагадаємо, що голосувати на виборах у Харкові можуть навіть хворі. Пацієнти стаціонарних відділень зможуть взяти участь у виборах, прийшовши на дільницю, яка працює у їхній лікарні. А тим, хто не може ходити, бюлетені та урни приноситимуть прямо в палату. Крім цього, відбуватиметься й голосування за місцем проживання. До цих людей представники виборчої комісії приходитимуть у спеціальних костюмах.

Які порушення зафіксували на виборах у Харкові

Як відзначили спостерігачі ОПОРИ найбільше порушень на виборах у Харкові – процедурні. Наприклад, у близько 25% виборчих дільниць ранкове засідання розпочали завчасно. Водночас не на усіх дільницях вели протокол засідання. "Це проблема, адже у нього вносять дані, важливі для етапу підрахунку голосів", – повідомила голова правління організації Ольга Айвазовська.

Зверніть увагу! За інформацією ОПОРИ, у Харкові на початку дня зафіксували більшу кількість процедурних порушень у порівнянні округами на Херсонщині та Черкащині, де обирають нардепів.

На дільниці №631626 (вулиця Туркестанська, 1) зафіксували голосування вдвох в одній кабінці. Це заборонено Виборчим кодексом України.



Одне з порушень на виборах у Харкові / Фото ОПОРА

Порушення виявили й на спеціальній дільниці у Міському перинатальному центрі. Спочатку туди не впускали спостерігачку ОПОРИ. Коли їй таки вдалося потрапити всередину, жінка з'ясувала, що відкривали сейф та діставали з нього бюлетені без кворуму серед членів ДВК. Адже з 10 членів були присутні лише 5. Згодом кворум таки вдалося забезпечити.

На дільниці №631692, облаштованій на вулиці Луі Пастера, правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у фотографувані бюлетеня. 39-річного харків'янина доставили до відділку поліції, аби з'ясувати усі обставини інциденту.

На виборчій дільниці №631659 спостерігачі ОПОРИ помітили жінку-охоронця, яка дивиться у камери спостереження. Коли їй сказали, що вона не має права перебувати там, жінка відповіла, що нікуди не піде. Мовляв, вона перебуває на своєму робочому місці. Ще на кількох дільницях зафіксували співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій. Люди у формі сиділи просто на дільницях.



Сторонні люди на виборчих дільницях у Харкові / Фото ОПОРИ

Чому у Харкові відбуваються вибори

Вибори мера Харкова проходили 25 жовтня 2020 року. Тоді виграв Геннадій Кернес. Загалом це мала бути його третя каденція.

Однак ще до моменту проголошення мером, він майже 2 місяці не з'являвся на публіці. Виявилось, що політик лікувався від ускладнень коронавірусу у Німеччині.

Перше засідання нового скликання міськради провели без Кернеса. Уже 17 грудня 2021 року повідомили, що політик помер.

Повноваження ексмера офіційно припинили тільки 24 лютого 2021 року. У Верховній Раді планували провести вибори у березні, але потім обрали остаточну дату – 31 жовтня 2021 року.

Тепер є 10 кандидатів у мери. Серед них секретар міської ради Ігор Терехов та колишній міський голова Михайло Добкін.



Кандидати у мери Харкова / Інфографіка 24 каналу