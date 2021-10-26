Щоб проголосувати вдома потрібно виконати лише кілька простих кроків. Проте важливо зробити це до вечора 29 жовтня.

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Як проголосувати

Якщо виборець не може прийти до дільниці, передусім він має взяти довідку від лікаря. Також потрібно написати заяву у довільній формі та передати її кимось до виборчої дільниці за місцем проживання.

У заяві передусім потрібно вказати свої дані:

номер виборчої дільниці;

її адресу;

прізвище, ім'я, по батькові.

Також там варто написати такий текст: "У зв'язку з неможливістю за станом здоров'я прибути до приміщення для голосування, прошу забезпечити мені голосування вдома за місцем мого перебування".

Як будуть відбуватися вибори

У місті планують організувати 605 дільниць, з яких 55 будуть у медустановах. Якщо людина лікується на стаціонарі лікарні, писати заяву не обов'язково, оскільки там будуть виборчі дільниці. Оскільки не всі пацієнти мають змогу ходити, вони зможуть проголосувати на ліжку.

Члени виборчої комісії, вони з урною у захисних костюмах, будуть підходити до хворих, котрі не можуть підійти до виборчої дільниці або у приміщення, яке для цього відведено. І будуть голосувати безпосередньо біля ліжка хворого,

– пояснила заступниця директора міського Департаменту охорони здоров'я Олена Головіна.

Згодом сформують і комісії для виборців, які голосуватимуть вдома. Загалом у Харкові наразі можуть проголосувати трішки більше мільйона людей. Хворими на коронавірус станом на 26 жовтня є 17,5 тисяч містян, серед яких і діти.