Вибори мера Києва: "слуги народу" просять Зеленського про праймеріз

Народні депутати від фракції "Слуга народу" хочуть провести серед потенційних кандидатів у мери Києва праймеріз. З проханням ініціювати їхнє проведення парламентарі звернулися до Володимира Зеленського.

Звернення до президента вже підписали кілька десятків депутатів від "Слуги народу". Його у телеграмі оприлюднив нардеп Олександр Качура.

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З колегами по фракції підписали звернення до Володимира Зеленського з проханням провести внутрішній праймеріз на висунення кандидата в мери Києва максимально відкрито і прозоро,

– написав Качура.

Президента просять ініціювати проведення праймеріз.

До слова, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "Слуга народу" до кінця травня 2020 року оголосить імена кандидатів у мери міст від партії.



Депутати "Слуги народу" написали звернення до Зеленського / Телеграм Олександра Качури



Просять ініціювати праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва / Телеграм Олександра Качури



Звернення підписали кілька десятків нардепів / Телеграм Олександра Качури

Що таке праймеріз? Тип голосування, в якому обирають одного кандидата від партії. Згодом між представниками партій проходить звичайне голосування. Зміст праймеріз полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, адже їхній електорат зазвичай близький.

Що відомо про вибори мера Києва

Місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Українці обиратимуть мерів і сільських голів, депутатів місцевих, районних та обласних рад, голів районних і обласних рад.

Українці обиратимуть мерів і сільських голів, депутатів місцевих, районних та обласних рад, голів районних і обласних рад. Відповідно до досліджень, серед кандидатів на посаду міського голови Києва жителі столиці найбільше підтримують Віталія Кличка. За нього готові проголосувати майже 40% киян.



За кого кияни б голосували на виборах мера міста / Дані групи "Рейтинг".