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Вибори мера Києва: "слуги народу" просять Зеленського про праймеріз

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Зеленського просять ініціювати праймерів серед кандидатів у мери Києва
Зеленського просять ініціювати праймерів серед кандидатів у мери Києва / president.gov.ua

Народні депутати від фракції "Слуга народу" хочуть провести серед потенційних кандидатів у мери Києва праймеріз. З проханням ініціювати їхнє проведення парламентарі звернулися до Володимира Зеленського.

Звернення до президента вже підписали кілька десятків депутатів від "Слуги народу". Його у телеграмі оприлюднив нардеп Олександр Качура.

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З колегами по фракції підписали звернення до Володимира Зеленського з проханням провести внутрішній праймеріз на висунення кандидата в мери Києва максимально відкрито і прозоро,
– написав Качура.

Президента просять ініціювати проведення праймеріз.

До слова, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "Слуга народу" до кінця травня 2020 року оголосить імена кандидатів у мери міст від партії.

Депутати "Слуги народу" написали звернення до Зеленського
Депутати "Слуги народу" написали звернення до Зеленського / Телеграм Олександра Качури

Просять ініціювати праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва
Просять ініціювати праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва / Телеграм Олександра Качури

Звернення підписали кілька десятків нардепів
Звернення підписали кілька десятків нардепів / Телеграм Олександра Качури

Що таке праймеріз? Тип голосування, в якому обирають одного кандидата від партії. Згодом між представниками партій проходить звичайне голосування. Зміст праймеріз полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, адже їхній електорат зазвичай близький.

Що відомо про вибори мера Києва

  • Місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Українці обиратимуть мерів і сільських голів, депутатів місцевих, районних та обласних рад, голів районних і обласних рад.
  • Відповідно до досліджень, серед кандидатів на посаду міського голови Києва жителі столиці найбільше підтримують Віталія Кличка. За нього готові проголосувати майже 40% киян.

вибори у києві за кого голосували б кияни
За кого кияни б голосували на виборах мера міста / Дані групи "Рейтинг".

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Місцеві вибори 2020 Слуга народу Володимир Зеленський Новини Києва Новини політики Новини України
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