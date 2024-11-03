Такого ще ніколи не було: яким є втручання Росії у вибори в Молдові

У Молдові 3 листопада розпочався другий тур виборів. За президентське крісло змагаються проєвропейська президентка Майя Санду та кандидат від проросійської партії Александр Стояногло.

Голова Національного конгресу українців Молдови зауважив 24 Каналу, що це безпрецедентні вибори в історії незалежної Молдови. На них ми побачили нові форми втручання у виборчий процес.

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Який вплив Росії на вибори

Втручання у проведення голосування насамперед відбувається через підкуплених виборців, яких організовано підвозять на дільниці. Відомо, що напередодні другого туру громадян Молдови централізовано привозили з Росії безкоштовними автобусами.

Це нова форма гібридних атак, яку використовує Росія. Ніколи ще такого не було, щоб так багато виборців організовано розповсюджували й не лише по Росії,

– зауважив Дмитро Лекарцев.

За його словами, одну частину виборців направили голосувати у Білорусь, другу в Азербайджан, інші літаками прилітають безкоштовно до Туреччини, звідти сідають на автобуси, виїжджають в Болгарію. Частина їде у Румунію, а решта у Молдову. Такого ще ніколи не відбувалося.

"Все це викликає серйозну напругу, але, я сподіваюся, що наші державні інституції все фіксують. Ба більше, ми бачимо аномальне завищення виборців з лівого берега Дністра", – підкреслив Дмитро Лекарцев.

Як вибори президента вплинуть на курс країни

Наразі проголосувало 47% виборців – це приблизно 1 мільйон 400 тисяч. Поки відсоток вище, ніж в першому турі, але найбільш активна частина – це 56 – 65 років, 46 – 55. Молоді поки що залишається найменше, приблизно 7%, але є сподівання, що вона проголосує ввечері.

Президентка Майя Санду – політик, яка привела Молдову до тих успіхів, які є в частині європейської інтеграції. Важко сказати, що відбудеться у випадку, якщо вона програє. Тоді, ймовірно, країну чекає грузинський сценарій. Бо тоді мовиться про перемогу людини, яка каже, що підтримує європейський вектор, але робить все для того, щоб ці процеси не рухалися вперед.

Ми дуже сподіваємося, що наше суспільство мобілізується і підтримує наш демократичний і впевнений рух до Європейського Союзу,

– підсумував Дмитро Лекарцев.