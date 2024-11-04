Вибори у Молдові: соціалісти не визнають результатів голосування за кордоном

Проросійська Партія соціалістів Молдови заявила, що не визнає результати голосування на закордонних дільницях. Вони стверджують, що справжнім переможцем є їхній кандидат Александр Стояногло.

Партія оприлюднила свою позицію 4 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsmaker.

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Якою є позиція соціалістів

ПСРМ піддала сумніву легітимність виборів, особливо голосування в Придністров'ї та за кордоном, називаючи процес недемократичним.

Мая Санду стала "президенткою діаспори". Партія соціалістів не визнає голосування на закордонних дільницях, завдяки якому Санду оголосили переможицею,

– заявили у партії.

Соціалісти також повідомили, що планують співпрацю з іншими політичними силами, що б створити "спільну стратегію деполітизації держорганів і забезпечення рівних умов під час виборчих кампаній".

"Жителі Молдови 3 листопада 2024 року ухвалили рішення, вказуючи на своє прагнення змінити цю владу. Жителі Молдови будуть вирішувати і надалі – на майбутніх парламентських виборах", – заявили в ПСРМ.

Нагадаємо, Мая Санду перемогла у другому турі президентських виборів у Молдові, отримавши 55,33% голосів, водночас Александр Стояногло набрав 44,67%. Саме голоси діаспори допомогли Санду випередити свого опонента.