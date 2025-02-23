Є позитив для України: політолог дав прогноз на вибори в Німеччині
- 23 лютого у Німеччині відбулися вибори до Бундестагу. Згідно з екзитполами лідирує консервативний блок Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца.
- Політолог Олег Постернак прокоментував вибори в Німеччині. Він пояснив, який варіант є вигідним для України.
- Проросійська "Альтернатива для Німеччини" змогла подвоїти свій рівень підтримки за 4 роки.
Згідно з екзитполами ХДС/ХСС перемагає на виборах у Німеччині. У такому випадку канцлером має стати Фрідріх Мерц. І це хороші новини для України.
Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Постернак, зауваживши, що варто звернути увагу і на друге місце проросійської "Альтернативи для Німеччини". Вони за чотири роки подвоїли свій рівень підтримки.
До теми Критик Шольца і майбутній канцлер Німеччини: хто такий Фрідріх Мерц і що казав про Україну
Чого очікувати далі
Як наголосив Постернак, перемога ХДС/ХСС на виборах – найкращий для України варіант. Тоді канцлером стане Фрідріх Мерц, який робив вже багато позитивних для України заяв. Зокрема він підтримує передачу Україні ракет Taurus.
Попри це, якщо ХДС/ХСС буде створювати коаліцію з Соціал-демократичною партією Німеччини, то можуть бути певні зміни у політиці.
Якщо ХДС/ХСС піде на коаліцію з СДПН, то цілком очевидно, що соціал-демократи будуть вносити корективи в коаліційну програму. Наприклад, можуть вимагати не такої рішучої підтримки для України,
– зазначив Постернак.
Додамо, Фрідріх Мерц вже оголосив про перемогу на виборах. Згідно з екзитполами вони набрали майже 29% голосів.