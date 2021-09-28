Будем рассматривать выборы в Германии через призму украинского вопроса и противодействия агрессии России. Здесь могут произойти колоссальные сдвиги, которые подтолкнут к более решительным действиям даже администрацию Джо Байдена.

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Как проголосовали в Германии

Победу, пусть и с небольшим отрывом, одержали те, на кого еще пару месяцев назад вообще не делали ставку – "социал-демократы".

Хотя тут же стоит сделать поправку: на втором месте после них – "Христианско-демократический союз" Ангелы Меркель, отставая всего на 10 голосов в новом составе Бундестага. Но даже эти 10 голосов стали решающими.



Партия Ангелы Меркель отстала на 10 голосов / Фото Getty Images

Кроме того, сильно приросли в голосах еще 2 партии, которые точно будут играть на стороне Украины. Это партия "Зеленых", которая получила дополнительный 51 мандат, по сравнению с нынешним составом Бундестага, и партия "свободных демократов", прибавившая свой вес на 12 мандатов.

Прокремлевские партии просели

Истинно прокремлевские партии "Альтернатива для Германии" и "Партия левых" наоборот сильно просели, потеряв голоса в новом составе Бундестага, а значит и говорить об их вероятном участии в новой коалиции не стоит.

Игра сыграна и они уходят на лавку запасных.

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Кто станет новым канцлером

Здесь в немецкой политической игре начинается самое интересное – кто же станет новым канцлером Германии? Конечно, все уже сделали ставку на "социал-демократа" Олафа Шольца, ведь его партия – фаворит.



Многие сделали ставку на Олафа Шольца / Фото DW

Но, по регламенту Бундестага, Меркель еще несколько месяцев может оставаться на посту канцлера, ведь для голосования за новую кандидатуру еще должна сформироваться парламентская коалиция.

Здесь есть нюансы, которые должны вызывать в украинцев улыбку. Так как у "социал-демократов" и представителей партии Меркель разрыв в голосах составляет всего 10, это значит, что за право создания коалиции поборются обе партии.

Поэтому на сегодня рассматриваются 2 вероятных формата коалиции:

"социал-демократы" в союзе с партиями "Зеленых" и "свободных демократов";

"Христианско-демократический союз" всё с теми же партиями "зеленых" и "свободными демократами".

По факту, у партии "Зеленых" и "свободных демократов" в руках оказались "золотые карты" для создания новой коалиции. Они их точно будут разыгрывать во время коалиционных переговоров с обеими партиями.

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Здесь тот, кто предложит более выгодные условия, тот и получит право на формирование коалиции, а значит и выбьет пост канцлера.

Почему победила Украина

Такой расклад, конечно, вселяет оптимизм, если говорить об украинцах, и панику, если о россиянах. Ведь отношение партии "Зеленых" к Кремлю, а тем более их политическому проекту "Северный поток-2", всем прекрасно известно. Они – главные критики Путина в Германии.



Партия "Зеленых" критикует действия Путина / Фото Getty Images

Что касается "свободных демократов", то они может не такие категоричные, но также призывали заморозить "Северный поток-2", пока Кремль не вернется на рельсы цивилизованного мира.

Приведу цитату, сказанную председателем "Свободной демократической партии" Кристианом Линдером в январе 2021 года.

Пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела, как обычно. Если Москва перекроет Украине газовый кран, то это должно автоматически иметь последствия для поставок газа по "Северному потоку-2",

– сказал он.

Теперь давайте вспомним, что говорили о всё том же "Северном потоке-2" главы 2 лидирующих партий. Армин Лашет заявлял, что он необходим Германии, но прежде, чем его запускать, нужно предоставить Украине все гарантии того, что она остается страной-транзитером российского газа в Европу.

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Интересно, что Олаф Шольц заявлял ровно то же самое, добавив, что поставки российского газа через "Северный поток-2" должны не угрожать не только Украине, но и Восточной Европе в целом.

То есть оба вероятных кандидата на пост канцлера сделали одинаковые заявления. Значит они будут более сговорчивы с будущими партнерами по коалиции – "зелеными" и "свободными демократами".

Это, в свою очередь, значит, что именно эти 2 партии будут решать, какой будет коалиция с "социал-демократами" или "Христианско-демократическим союзом".

Шольц это прекрасно понимает, а потому будет всячески учитывать позицию всё тех же "зеленых", которые увеличили свой политический портфель на 51 мандат. Именно они могу забрать под себя управление министерством иностранных дел, что также немаловажно.

Новая власть оживит США

Такая расстановка сил в Германии очень сильно оживит американский политикум. Чего только стоит реакция Байдена, когда он услышал, что "социал-демократы" победили. Он просто воскликнул: "Черт побери, а они стойкие!".



Байден позитивно отреагировал на результаты / Фото Getty Images

Напомню, Байден сам признавался, что не хотел подписывать скандальную сделку по "Северному потоку-2" с Меркель, но пошел на эти уступки, чтобы наладить отношения с ЕС. Теперь же, имея такой политический расклад в Германии, он может перейти к дипломатической атаке.

Поможет ему в этом Конгресс, который прямо сейчас готовит новый пакет санкций против всех причастных к российской трубе. Из Германии голос протеста этим санкциям уже не будет звучать так громко, как в эпоху Меркель.

Шольц – это вовсе не Шредер

Стоит сделать важную оговорку относительно вероятного нового канцлера Олафа Шольца. Его партию по привычке до сих пор ассоциируют со скандальным Герхардом Шредером, который стал откровенным лоббистом Путина в Европе.

Так вот, большинство аналитиков сходятся во мнении, что Шольц – это вовсе не Шредер и он вряд-ли пойдет на пересмотр отношений с Москвой в сторону потепления. Тем более, имея в коалиционной команде 2 партии откровенных критиков Путина.

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Кроме того, Шольц довольно ясно высказался в отношении агрессии Кремля. Он заявил, что пора положить конец эпохе, когда территориальные вопросы решаются силой. Шольц уверяет, что больше не допустит передела границ в Европе.

Резюмируя, украинским дипломатам уже сегодня нужно активно работать со всеми 3 партиями: "социал-демократов", "Зеленых" и "свободных демократов", чтобы лоббировать украинские интересы. Мяч в этой геополитической игре оказался на нашей территории.