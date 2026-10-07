Політичні зміни в Европі та як це вплине на підтримку України: думка експерта

Європа входить у період серйозної політичної турбулентності через виборчі процеси у Франції та зростання впливу ультраправих у Німеччині. Зміна внутрішньополітичних пріоритетів у ключових країнах ЄС уже загрожує послабленням підтримки України та ускладненням євроінтеграційних процесів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, додавши, що 2027 рік буде надзвичайно важким з точки зору загальноєвропейської стійкості.

Політична турбулентність та безпека

Серйозним викликом для загальноєвропейської стійкості стануть політичні зміни. Навесні у Франції завершується каденція Еммануеля Макрона, і риторика місцевих ультраправих щодо підтримки нашої держави викликає занепокоєння, хоча вона не завжди є відверто проросійською.

Водночас у Німеччині проросійська партія "Alternative für Deutschland", яку ще називають "друзі Путіна", вже здобула близько 30% підтримки, що може загрожувати відставкою канцлера Фрідріха Мерца у разі їхнього успіху на регіональних виборах.

Ці демократичні трансформації суттєво перекроюють політичну карту Європи. Відголоски цих виборів ми вже побачили, коли Україна звернулася з офіційним проханням надати додаткові транзитні коридори для вивозу агропродукції та зерна, однак європейська сторона їй категорично відмовила.

Ці демократичні трансформації суттєво перекроюють політичну карту Європи. Відголоски цих виборів ми вже побачили, коли Україна звернулася з офіційним проханням надати додаткові транзитні коридори для вивозу агропродукції та зерна, однак європейська сторона їй категорично відмовила.

Європа входить у період серйозної політичної турбулентності. Коли внутрішній порядок денний витісняє зовнішню підтримку, ухвалювати спільні рішення стає все важче. Відмова у транзитних коридорах для зерна – це лише перший тривожний сигнал,

– зауважив Олег Пендзин.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, Європейський Союз дійсно має намір суттєво обмежити фінансування для українського агросектору після вступу до блоку. Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос підтвердила підготовку спеціальних механізмів для захисту європейських виробників.