Вибори у парламент Аргентини переносять через спалах COVID-19

Уряд Аргентини досяг домовленості з опозиційними партіями щодо дати проведення парламентських виборів. Їх перенесуть на осінь.

Відтермінування становитиме 5 тижнів. Причиною такого кроку стала скрутна ситуація у країні через поширення коронавірусу.

Нагадаємо Президент Аргентини, який вакцинувався російським "Супутником", захворів на коронавірус

Вибори в Аргентині перенесли через коронавірус

Первинні парламентські вибори в Аргентині мали відбутися 8 серпня. Однак їх відтермінують до 12 вересня, а проміжні – з 24 жовтня до 14 листопада. Все це – через пандемію COVID-19.

Ми змогли домовитися з різними фракціями про перенесення виборів, адже на першому місці – здоров'я та життя людей,

– заявив міністр внутрішніх справ Аргентини Енріке де Педро.

Вибори 2021 року в країні мали б визначити, хто здобуде 127 із 257 місць у нижній палаті парламенту, та 24 із 72 у верхній.

Коротко про ситуацію з коронавірусом в Аргентині

В Аргентині на початку травня 2021 року фіксують найбільшу кількість нових хворих на COVID-19 від початку пандемії. За даними порталу Worldometers, країна на 6 місці у світі за кількістю нових випадків

У країні мешкають приблизно 45 мільйонів людей, з них у понад 3,1 мільйона виявляли коронавірус. За весь час пандемії померли більше за 67 тисяч хворих (це 14 показник у світі).

До слова У Шотландії вибори розгромно виграла партія прихильників незалежності від Британії