У Парижі спалахнули масові протести після успіху партії Ле Пен

У Франції 30 червня відбулись дострокові парламентські вибори. Після результатів екзитполів, які свідчать про перемогу ультраправої партії "Національне об'єднання" Ле Пе, люди вийшли на протест.

У Парижі вночі проти 1 липня тисячі французів вийшли на протест на площу Республіки. Варто зауважити, що писали про рекордну явку на виборах.

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Що відомо про протести у Парижі проти партії Ле Пен

Громадяни Франції вийшли на площу Республіки в Парижі, яку вважають історичним центром мітингів та інших масових зібрань.

Видання France 24 написало, що люди протестують проти успіху, який, за даними екзитполів, здобуває ультраправе "Національне об'єднання" на чолі з проросійською Марін Ле Пен.

Журналісти видання повідомили, що більшість протестувальників – молоді люди. Вони скандували гасла на зразок "фашисти геть".

Частина протестувальників залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами "проти фашизму" та проти "вкрай правих". Декілька людей залишили на монументі написи за допомогою балончика з фарбою,

– розповіло видання.

Журналістка поговорила з 18-річною протестувальницею, яка голосувала вперше. Француженка пояснила, що глибоко розчарована результатами виборів й "ходитиме від дому до дому", щоб переконати людей проголосувати у 2 турі, інакше вона закінчить жити "у Франції, яка не є тією Францією, у якій вона сподівалася жити".

Французи вийшли на протест проти партії Ле Пен: дивіться відео

ЗМІ також повідомляли, що нібито поліція застосовувала сльозогінний газ, щоб розігнати радикалів руху black bloc на протесті в Парижі.

Люди у Парижі протестують проти перемоги партії Ле Пен: дивіться відео

Водночас партія Еммануеля Макрона заявила, що зніме кандидатів, які посядуть треті місця, щоб збільшити шанси інших кандидатів перемогти партію Марін Ле Пен у другому турі парламентських виборів.

Відповідно до наших принципів і нашої позиції на всіх попередніх виборах, ми ніколи не дозволимо "Національному об'єднанню" перемогти,

– заявив голова лівого альянсу "Новий народний фронт" Жан-Люк Меланшон.

Протести в Парижі ввечері 30 червня: дивіться відео

Варто зауважити, що згідно з даними екзитполу Ifop:

партія "Національне об'єднання", яку очолює проросійська Ле Пен, здобула 34,2% голосів;

ультралівий "Новий народний фронт" – 29,1% голосів;

політсила президента Еммануеля Макрона на третьому місці – 21,5% голосів.

Прогнозують, що щонайменше 37 ультраправих депутатів "Національного об'єднання" перемогли в першому турі виборів у Франції. Тобто припускають, що саме цих 37 кандидатів, включно з Ле Пен, повністю виграють вибори у своїх виборчих округах, що дасть їм місце в нижній палаті парламенту Франції – Національних зборах.

До речі, другий тур виборів запланований на 7 липня 2024 року.