Державні органи Польщі після виборів закупили пристрої для знищення документів, – ЗМІ

Польські спецслужби нібито розпочали перевірку у державних органах країни. Опозиція заявила про ймовірне знищення документів деякими державними органами після парламентських виборів.

Минулого тижня польські ЗМІ заявили, що служби розвідки та військової контррозвідки створили спеціальні комісії, яким буцімто доручили проаналізувати державні документи й вирішити, які файли перейдуть в архів, а які будуть знищені у шредерах.

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Що відомо про скандал

Журналісти й опозиційні політики виявили тендери кількох держустанов Польщі на масову закупівлю шредерів. Мовляв, Агентство внутрішньої безпеки Польщі виділило 250 тисяч злотих на придбання 55 пристроїв для знищення паперу, а польське Міністерство розвитку і технологій хоче відремонтувати всі свої шредери.

Ба більше, тендер на "утилізацію та знищення сертифікованих документів" оголосила й польська залізнична компанія PKP Intercity.

Один із колишніх офіцерів розвідки розповів RMF FM, що зазвичай робота зі знищення певних документів відбувається наприкінці січня або на початку лютого. Однак тепер це сталось одразу після парламентських виборів 15 жовтня.

Опозиційні партії Польщі переконані, що держустанови таким чином хочуть приховати факти несанкціонованої оплати політичної реклами партії влади "Право і справедливість". Також вони стверджують, що знищення секретних документів нібито відбувається і в армії Польщі, однак Міністерство оборони офіційно це заперечує.

Крім того, щойно завершився тендер на постачання 61 шредера для відділу захисту секретної інформації 33-ї військово-економічної дивізії у Новій Дембі. Важливо відзначити, що багато з цих тендерів дуже складно знайти в надрах державних сайтів,

– мовиться у ЗМІ.

Офіційна реакція Польщі

Заступник міністра-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарин заявив журналістам, що жодна служба не знищує документи і в жодному відомстві не створювали комісій для перегляду або знищення поточної документації.

Натомість заступник міністра юстиції Польщі Себастьян Калета назвав повідомлення про шредери "сіянням паніки з боку опозиції".