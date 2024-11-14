В Офісі Президента відповіли, чи можливі зараз президентські вибори

З'явилося повідомлення, що в Україні можуть відбутися президентські вибори у 2025 році. Західні ЗМІ написали, що нібито розпочалася підготовка, а регіональні штаби мобілізуються.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що певні медіа мають "заготовки" й час від часу їх використовують. Такі повідомлення не нові й за час повномасштабного вторгнення публікувались неодноразово.

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Чи можливе проведення виборів

За словами Михайла Подоляка, публікації ЗМІ про нібито організацію виборів виглядають доволі дивно та не мають ніякого стосунку з реальністю. Під час війни такої високої інтенсивності неможливо забезпечити проведення будь-якої електоральної дії. Це очевидно навіть з безпекового погляду.

Організувати виборчий процес, враховуючи, що сьогодні, вчора й позавчора летіли дрони, ракети по всій території країни – неможливо. Окрім того, бойові дії тривають на проміжку відстанню 1300 кілометрів. Велика частина територій – це лінія боєзіткнення,

– пояснив радник голови ОПУ.

Не треба забувати про тимчасово переміщених осіб, людей, які залишилися на окупованих територіях. Всі ці фактори не дозволяють зараз проводити вибори.

Але мені зрозуміло, чому такі розмови виникають. Деякі медіа намагаються створити тиск на Україну, бо чомусь вважають, що війну можна швидко завершити, треба змусити Україну не чинити спротив,

– зауважив Михайло Подоляк.

Незрозуміло, чому всі дискурси йдуть навколо того, що наша держава має від чогось відмовитися, піти на поступки, віддати території. Зрозуміло, що точно не заради такої концепції Україна 3 роки веде війну.

У межах всього цього "анонімні джерела" намагаються просувати свої тези. Але варто пам'ятати, що політичного виборчого процесу найближчим часом не очікується. Можливості гарантувати безпеку на виборах – немає. Підготовки до виборчих процедур з боку політичних партій також не фіксується.

"Очевидно, що про проведення виборів українці дізнаються не з іноземних газет та анонімних джерел, а від Президента України", – підсумував радник голови ОПУ.