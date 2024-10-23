У Білорусі призначили дату президентських виборів

Стало відомо, коли у спільниці російської агресії – Білорусі – пройдуть вибори президента. Раніше Олександр Лукашенко запевнив, що вони будуть "чесними".

Як повідомляють білоруські ЗМІ, на засіданні Палати представників було визначено дату, коли пройдуть вибори президента. Це станеться 26 січня 2025 року.

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"Чисто і акуратно"

Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що майбутні вибори відбудуться "чисто та акуратно".

Кажуть наші втікачі: Лукашенко поїхав на "Дожинки" – розпочав передвиборчу кампанію. Запам'ятайте: найбільше чого б я не хотів — щоб ця кампанія починалася. Так, ми, як це зазвичай по-білоруськи, чисто, акуратно, на очах усього світового спільноти оберемо свого президента,

– зазначив диктатор.

Довідка: Дожинки — щорічний "фестиваль-ярмарок трудівників села", який проводиться у Білорусі з 1996 року. 19 жовтня 2024 року на ньому побував і Лукашенко. Він сказав, що його візит не є частиною передвиборчої кампанії. Диктатор просто хоче подякувати білорусам за забезпечення продовольчої безпеки країни. Водночас Лукашенко також заявив, що навіть якби це була передвиборча кампанія, він би мав на це повне право.

Ще на початку 2024 року Олександр Лукашенко заявляв про свій намір балотуватися на восьмий термін. Нагадаємо, що президентське крісло він займає з липня 1994 року. У 2022 році політик документ про зміни в Конституції, які забезпечили йому можливість обіймати цю посаду до 2035 року.

Зазначимо, що вступ диктатора на сьомий термін у 2020 році пройшов небезболісно. Тоді Білоруссю прокотилася хвиля масштабних протестів. Люди заявляли про фальсифікацію виборів. Втім, Мінськ, зрештою, придушив повстання, а незгодних кинув за грати.