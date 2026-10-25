Прихильниця Росії лідирує на виборах у Болгарії, але має відбутися ще 2 тур

На президентських виборах у Болгарії, що відбулися 25 жовтня, попередньо лідирує чинна виконувачка обов’язків глави держави Іліяна Йотова. Вона набирає 35,3% голосів, тоді як її головний конкурент, колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра Андрей Гюров, має 32,4%.

Про це стало відомо згідно з даними екзитполу Alpha Research.

Що відомо про вибори у Болгарії?

Станом на 19:00 за місцевим часом Іліяна Йотова отримала 35,3% голосів. Андрей Гюров посів друге місце з результатом 32,4%. Третім став Костадін Костадінов, лідер проросійської ультраправої партії "Відродження", який набрав 12,6%.

Протягом дня розрив між Йотовою та Гюровим скорочувався. За даними того самого екзитполу, станом на 12:30 Йотова мала 35,9%, а Гюров – 30,8%.

Іліяна Йотова була віцепрезиденткою Болгарії за президентства Румена Радева, а після нього почала виконувати обов’язки глави держави. Її перемога може посилити політичні позиції Радева та його команди.

Андрей Гюров – колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра Болгарії. Під час своєї каденції він підписав безпекову угоду між Болгарією та Україною та виступав із критикою дій, які шкодять підтримці Києва і єдності Європейського Союзу.

Водночас попередні результати екзитполу ще не є офіційними підсумками голосування.

Якою була явка на виборах?

За даними Центральної виборчої комісії Болгарії, станом на 16:00 явка становила 16,04%. Для порівняння, під час президентських виборів 2021 року на цей самий час проголосували 24,12% виборців.

Найвищу явку зафіксували у 23-му виборчому окрузі Софії – 25,9%, а найнижчу – в окрузі Кирджалі, де проголосували 6,77% виборців.

Також під час голосування виникли технічні проблеми: 23 машини для голосування припинили працювати, тому на відповідних дільницях перейшли на паперові бюлетені.

Другий тур президентських виборів у Болгарії запланований на 1 листопада 2026 року.

Нагадаємо, у Сербії 25 жовтня розпочалися дострокові парламентські вибори. Головне протистояння точиться між партією колишнього президента Александара Вучича та "Студентським рухом".