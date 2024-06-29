Вибори президента в Ірані: хто проходить у другий тур

У п'ятницю, 28 червня, в Ірані пройшов перший тур виборів на пост президента. Вже відомі імена кандидатів, які проходять у другий тур.

Як повідомив речник виборчого штабу Ірану Мохсен Есламі, голоси у першому турі виборів розділилися між Масудом Пезешкіаном і Саїдом Джалілі. Другий тур запланований на 5 липня.

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Результати першого туру в Ірані

У суботу, 29 червня, в Ірані завершився підрахунок голосів на 58 640 виборчих дільницях по всій країні та 344 за кордоном.

Результати 14-х президентських виборів в Ірані свідчать про напружену боротьбу між Пезешкіаном і Джалілі. Після підрахунку 24,5 мільйона голосів Пезешкіан переміг з 10,4 мільйоном голосами. Джалілі своєю чергою набрав незначно менше – майже 9,5 мільйона.

Повідомляється, що інший кандидат, Мохаммад Багер Калібаф, набрав майже 3,34 мільйона голосів, а Мостафа Пурмохаммаді — трохи більше як 200 тисяч.

Згідно з виборчим законодавством Ірану, другий тур між двома провідними кандидатами проводиться в першу п’ятницю після оголошення результатів, якщо жоден не набирає 50%+1 голосів.

Нагадаємо, що президент Ірану Ібрагім Раїсі 19 травня потрапив в авіакатастрофу на північному заході країни. Внаслідок падіння гвинтокрила він загинув. На борту було 9 осіб, включно з міністром закордонних справ Хосейном Амір-Абдоллахяном та генерал-губернатором провінції Східний Азербайджан Малеком Рахматі. Все, що відомо про катастрофу – читайте у матеріалі 24 Каналу.