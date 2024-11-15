Перед виборами президента у Румунії лідирують двоє кандидатів: яка у них позиція щодо України

У Румунії незабаром відбудуться президентські вибори. Соціологічні опитування показали, що головна боротьба розгорнеться між двома кандидатами. Один із них виступає за військову допомогу Україні, а інший – проти.

Наразі у лідерах перебуває нинішній прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Хто попереду у президентській гонці

Так, 56-річний прем'єр, лідер соціал-демократів, заручився 25,3 відсотками підтримки. Саме він має проукраїнську позицію. Він підтримує вступ нашої країни в НАТО і ЄС.

На другому місці наразі лідер ультраправої опозиційної партії "Альянсу за об'єднання румунів" (AUR) Джордже Сіміон із 19,1 відсотка голосів. Цей політик не хоче постачати Україні військову допомогу.

Серед кандидатів також Елена Ласконі, лідерка партії "Союз Рятуйте Румунію" (USR), яка має 14,3 відсотка підтримки, а колишній заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане – 13,3%. Ніколає Чука, що очолює уряд у коаліції з Чолаку, отримує 9,1 відсотка.

Зазначається, що в опитуванні брали участь 1100 людей. Їх опитали в період з 7 по 12 листопада.

Перший тур виборів президента Румунії пройде 24 листопада, другий – 8 грудня, а 1 грудня відбудуться парламентські вибори. Президент впливатиме на призначення наступного прем'єр-міністра.

До слова, раніше верховний суд Румунії усунув проросійську кандидатку Діану Шошоаке зі списку кандидатів у президенти на майбутніх виборах, не пояснивши свого рішення.