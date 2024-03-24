У Словаччині відбувся перший тур виборів президента: яке ставлення переможця до України

У Словаччині відбувся перший тур виборів президента. За підрахунками в ньому переміг прозахідний кандидат Іван Корчок.

Президент Словаччини буде обраний у другому турі. Відомо, що другий тур президентських виборів відбудеться 6 квітня.

Дивіться також У Зеленського відповіли, чи зможе Росія суттєво збільшити армію після "виборів"

Вибори президента Словаччини

У Словаччині 6 квітня відбудеться другий тур президентських виборів, оскільки під час першого туру жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів. Колишній міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок здобув перемогу в першому турі президентських виборів у суботу, 23 березня.

Так, прозахідний кандидат Іван Корчок після підрахунку 100% голосів отримав 42,52% виборців. Його опонент, член керівної коаліції та спікер парламенту Петер Пеллегріні займає 2 місце. За нього віддали свій голос 37,03% жителів Словаччини.

Зауважимо, що для перемоги кандидатам потрібно набрати понад 50 відсотків голосів.

Крім цього, відомо, що явка виборців перевищила 51 відсоток.

Чинною президенткою країни є Зузана Чапутова, яка, до речі, стала першою жінкою, що очолила цей пост в Словаччині. Зауважимо, що чинна лідерка країни не балотувалася на другий термін. Цього року словаки обирають вже шостого президента в історії Словацької республіки. Президент Словаччини обирається на прямих виборах терміном на п’ять років, але не більше двох термінів поспіль.

До слова, словацькі виборці обирають між 9 кандидатами у президенти, з яких головними конкурентами є чинний спікер Петер Пеллегріні, якого підтримує проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, та опозиційний кандидат ексміністр закордонних справ Іван Корчок.

Ставлення кандидатів до України

Пітер Пеллегріні є лідером лівої партії "Голос", яка входить до коаліції із партією "Курс – соціальна демократія" прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Фіцо, відомий своєю україноскептичною позицією, підтримує кандидатуру Пеллегріні на виборах.

Сам Пеллегріні поділяє позицію уряду Словаччини щодо стандартизації відносин з Росією, які різко змінилися після вторгнення Росії в Україну. Він вважає, що санкції проти Москви в більшості випадків неефективні і негативно позначилися на жителів Словаччини.

Він не відкидає єдиного підходу Євросоюзу до Росії щодо ситуації в Україні, однак зазначає, що необхідно враховувати вплив санкцій на економіку країн блоку.

Натомість його опонент, який переміг у першому турі президентських виборів, Іван Корчок підтримує жорсткий підхід до Росії і надання Україні всіх видів допомоги, включаючи військову.

Наголосимо, що Корчок так само, як і чинна президентка Зузана Чапутова, вважається рішучим прихильником України.