Трамп vs Гарріс: у NYT спрогнозували, коли 7 ключових штатів повідомлять результати виборів

У США у самому розпалі боротьба за посаду президента країни. Однак результат перегонів може лишатися невідомим протягом кількох днів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Скільки чекати результатів з ключових штатів

Видання повідомляє, що результати голосування у Північній Кароліні та Джорджії, скоріше за все, будуть відомі досить швидко, оскільки там діють нові правила.

Підрахунок голосів у Пенсільванії займе більше часу, головним чином через те, що виборчим працівникам не дозволено починати обробку поштових бюлетенів до дня виборів.

Водночас у Мічигані результати, потенційно, оголосять швидше, аніж це було на двох останніх виборах. Тоді близько половини голосів у Мічигані було підраховано опівночі за східним часом, а більшість голосів, що залишилися, підраховано до полудня наступного дня.

У Вісконсіні більшість підрахунків, ймовірно, завершаться вже у середу, 6 листопада.

Водночас очікувати на результати з Аризони та Невади, можливо, доведеться декілька днів.

Коли ключові штати повідомлять результати голосування / The New York Times.

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