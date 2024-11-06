"Уже в Білому домі з рукомийником": Маск на тлі можливої перемоги Трампа опублікував мемне фото

Американські ЗМІ почали писати, що Дональд Трамп, швидше за все, здобув перемогу у президентських виборах. На тлі цього Ілон Маск опублікував мемне фото, де він нібито вже стоїть у Білому домі з рукомийником.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис американського бізнесмена у соцмережі Х, раніше відомої як твітер. Наразі підрахунок голосів по штатах за кожного з кандидатів ще триває.

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Що за мем опублікував Маск

На сторінці Ілона Маска у соцмережі Х з'явилося відфотошоплене фото, де він нібито перебуває в Овальному кабінеті Білого дому, робочому кабінеті президента США. На фото він тримає у руках рукомийник, підписавши своє фото: "Дайте цьому усвідомитися".

Маск опублікував мемне фото з умивальником і ним у білому домі / Фото з акаунту соцмережі Х американського бізнесмена

Цікаво, що цей колаж є алюзією на відео бізнесмена, яке він опублікував після придбання компанії Twitter. Тоді Маск розмістив відео, на якому входить до штаб-квартири Twitter з особистим рукомийником.

Довідка! В англійській мові слово "sink" означає не тільки "усвідомити", але й "умивальник". Маск ніби сказав: "Дайте цьому усвідомитися" і буквально приніс sink (умивальник), підкреслюючи іронію ситуації.

До слова, раніше Маск опублікував фото зі штабу Дональда Трампа під час підрахунку голосів за кандидатів у президенти США. Бізнесмен також, реагуючи на можливу перемогу Трампа, написав: "Гейм, сет, матч".