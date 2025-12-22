"М'яч на полі Верховної Ради": у ЦВК розповіли, від чого насправді залежить проведення виборів
- Проведення виборів в Україні під час війни можливе лише після змін у законодавстві, які має напрацювати Верховна Рада.
- ЦВК разом з експертами та міжнародними партнерами також працюють над необхідними змінами.
Проведення виборів в Україні можливе лише за умови відповідних змін у законодавстві. Наразі процес залежить від Верховної Ради, яка має напрацювати рішення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника голови ЦВК Сергія Дубовика в ефірі телемарафону.
Що потрібно для проведення виборів?
Сергій Дубовик пояснив, що у воєнних умовах вибори не можуть бути проведені.
Президент наголосив в першу чергу на безпековому факторі. Вибори можуть відбутися тільки тоді, коли будуть відповідні мирні умови і відповідні законодавчі умови,
– зазначив він.
За словами заступника голови ЦВК, необхідно переглянути законодавство, яке було ухвалене для мирного часу. Лише після появи відповідних передумов і врегулювання юридичних питань, пов'язаних із воєнним станом, можна буде говорити про проведення виборів.
Дубовик також пояснив, що для цього необхідне напрацювання в парламенті дорожньої карти й законопроєкт. Наразі ЦВК разом з експертним середовищем та представниками міжнародних партнерів вже працюють над необхідними змінами до законодавства.
У цих умовах м'яч на полі Верховної Ради. Ми сподіваємося, що розпочне роботу робоча група, яка була анонсована на погоджувальній раді. І зможемо активно долучитись до цих процесів, організувати підготовку законодавчих актів,
– підсумував Сергій Дубовик.
З чого розпочалися розмови про вибори?
Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про доцільність проведення президентських виборів в Україні. За його словами, українська влада нібито використовує війну як привід для відтермінування голосування.
У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий до проведення виборів. Водночас він закликав США та європейських партнерів долучитися до гарантування безпеки.
Наразі у Верховній Раді планують обрати членів групи, які швидко опрацюють питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану. Коли буде сформовано відповідну групу – повідомлять пізніше.