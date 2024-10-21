У Молдові підрахували понад 98% голосів на виборах президента й референдумі: які результати
У понеділок, 21 жовтня, у Молдові добігає кінця підрахунок голосів на президентських виборах та референдумі щодо євроінтеграції країни. Станом на ранок опрацьовано вже більш як 98% протоколів.
Про це повідомляє Центральна виборча комісія Республіки Молдова, передає 24 Канал.
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Результати виборів і референдуму у Молдові
Станом на 8:00 ЦВК опрацювала 98,24% голосів, або ж 2180 з 2219 протоколів щодо вибору майбутнього президента.
Так, лідирує у голосуванні нинішня президентка країни Майя Санду – вона заручилася підтримкою 41,89% виборців (635 317 голосів). Друге місце посів колишній генеральний прокурор Александр Стояногло – він набрав 26,35% (399 828 голосів). В той самий час колишній мер міста Бельці Ренато Усатий набрав всього 13.74% (208 399 голосів).
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Менш позитивними є результати конституційного референдуму, що має закріпити незворотній шлях країни до ЄС. Вже опрацьовано 98,29% всіх протоколів і ситуація у порівнянні з минулими результатами незначно вирівнялася. Голосування показує повний паритет – 50% громадян Молдови висловилися за європейський курс, а ще 50% – проти.
Зазначимо, що днем раніше Майя Санду заявила, що вони мають докази спроби масштабної купівлі 300 тисяч голосів. Водночас президентка не вказала, чи вдалося це виконати замовникам.