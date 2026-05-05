В Держдуму замість тюрми: Росія відправляє криміналітет з окупованих територій в депутати

Кримінальні авторитети з тимчасово окупованих територій намагаються потрапити в політичну систему Росії. Вони готуються взяти участь у парламентських виборах восени цього року.

Про плани злодіїв з окупованих Росією територій повідомляє партизанський рух "Отпор" у власних соцмережах.

Дивіться також Нова загроза для Путіна: CNN назвали, кого європейська розвідка підозрює у підготовці перевороту

Що відомо про плани криміналітету з тимчасово окупованих територій?

Українські активісти фіксують, що кримінальні авторитети активно намагаються вступити до партій, зокрема до "Нових людей". Метою їхньої активності є доступ до ресурсів та отримання політичного статусу.

Звісно, ні про яку політичну боротьбу не йдеться, все відбувається завдяки злочинній схемі. Спочатку рекомендації дають лояльні місцеві чиновники, пов'язані з владою, потім політичні куратори та представники партійних керівництв на місцях змушують взяти потрібних людей до списків на праймеріз.

Такі інциденти вже неодноразово були зафіксовані, насамперед у Донецькій та Запорізькій областях. Кримінальники використовують власні незаконно отримані ресурси та хаос, який відбувається в умовах окупації. Влада має допомогти їм захиститись від переслідувань конкурентів.

Наразі в Росії відбувається підготовка до праймеріз. Реєстрація учасників до внутрішньопартійного голосування проходить через інтернет, саме голосування відбудеться травня.

Російські вибори депутатів відбудуться 18 – 20 вересня 2026 року. Країна-агресорка проводитиме їх також на тимчасово окупованих територіях України.

Які останні новини окупованих територій?

Агенти "Атеш" знищили КамАЗ російської бригади в окупованому Луганську, який використовувався для доставлення боєприпасів і спорядження. Цим вони ускладнили постачання ворога на передові позиції.

У Росії засудили до 26 років колонії двох українців – 35-річного Дениса Глущенка та 26-річного Олександра Малишева. Вони були адміністраторами каналу "Мелітополь – це Україна".

Також, окупанти намагаються перетворити порт Маріуполя на ключовий логістичний центр на тимчасово окупованих територіях. Нещодавно вони вивезли майже 60 тисяч тонн пшениці.