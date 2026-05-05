Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини політики В Держдуму замість тюрми: Росія відправляє криміналітет з окупованих територій в депутати
5 травня, 00:16
2

В Держдуму замість тюрми: Росія відправляє криміналітет з окупованих територій в депутати

Данило Жоров
Основні тези
  • Кримінальні авторитети з окупованих територій намагаються потрапити в політичну систему Росії через участь у парламентських виборах.
  • Вони прагнуть вступити до партій, таких як "Нові люди", використовуючи злочинні схеми та лояльних чиновників для отримання політичного статусу.

Кримінальні авторитети з тимчасово окупованих територій намагаються потрапити в політичну систему Росії. Вони готуються взяти участь у парламентських виборах восени цього року.

Про плани злодіїв з окупованих Росією територій повідомляє партизанський рух "Отпор" у власних соцмережах.

Дивіться також Нова загроза для Путіна: CNN назвали, кого європейська розвідка підозрює у підготовці перевороту 

Що відомо про плани криміналітету з тимчасово окупованих територій?

Українські активісти фіксують, що кримінальні авторитети активно намагаються вступити до партій, зокрема до "Нових людей". Метою їхньої активності є доступ до ресурсів та отримання політичного статусу. 

Звісно, ні про яку політичну боротьбу не йдеться, все відбувається завдяки злочинній схемі. Спочатку рекомендації дають лояльні місцеві чиновники, пов'язані з владою, потім політичні куратори та представники партійних керівництв на місцях змушують взяти потрібних людей до списків на праймеріз. 

Такі інциденти вже неодноразово були зафіксовані, насамперед у Донецькій та Запорізькій областях. Кримінальники використовують власні незаконно отримані ресурси та хаос, який відбувається в умовах окупації. Влада має допомогти їм захиститись від переслідувань конкурентів.

Наразі в Росії відбувається підготовка до праймеріз. Реєстрація учасників до внутрішньопартійного голосування проходить через інтернет, саме голосування відбудеться травня. 

Російські вибори депутатів відбудуться 18 – 20 вересня 2026 року. Країна-агресорка проводитиме їх також на тимчасово окупованих територіях України.

Які останні новини окупованих територій?

Також, окупанти намагаються перетворити порт Маріуполя на ключовий логістичний центр на тимчасово окупованих територіях. Нещодавно вони вивезли майже 60 тисяч тонн пшениці.

Пов'язані теми:

Новини Росії
Окуповані території Партизани Псевдовибори