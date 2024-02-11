Колишній працівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що незабаром у Надєждіна можуть початись проблеми. Але не тепер, а вже після переобрання Путіна.

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"Я думаю, тепер його не крутитимуть, тому що це не в інтересах путінського режиму – усе ж таки триває виборча кампанія. Для Кремля тепер важливо, щоб про Надєждіна всі забули: був такий кандидат – нема такого кандидата", – зазначив Жирнов.

Будь-які дії проти недокандидата лише посилюватимуть медійну увагу до нього, а путінському режиму цього зовсім не треба. Тож Кремль почекає слушного моменту.

Що загрожує Надєждіну

Імовірно, у чомусь Надєждін повторить долю Павла Грудініна, який 2018 року також став вагомим конкурентом Путіна на тодішніх виборах. Тоді режим зруйнував його бізнес і сім'ю.

Водночас Надєждін може стикнутись із дечим серйознішим, оскільки прямо критикував політику Путіна та "сво".

У Надєждіна потенційно є можливість підсісти до Алєксєя Навального й Іллі Яшина (політичні в'язні в Росії – 24 Канал). Його можна дуже легко підвести під будь-які репресивні путінські закони про дискредитацію армії тощо,

– констатував Жирнов.

Що відомо про Надєждіна: основне