Колишній працівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що незабаром у Надєждіна можуть початись проблеми. Але не тепер, а вже після переобрання Путіна.
До теми Усунув конкурента: Бориса Надєждіна не допустили до участі у виборах президента Росії
"Я думаю, тепер його не крутитимуть, тому що це не в інтересах путінського режиму – усе ж таки триває виборча кампанія. Для Кремля тепер важливо, щоб про Надєждіна всі забули: був такий кандидат – нема такого кандидата", – зазначив Жирнов.
Будь-які дії проти недокандидата лише посилюватимуть медійну увагу до нього, а путінському режиму цього зовсім не треба. Тож Кремль почекає слушного моменту.
Що загрожує Надєждіну
Імовірно, у чомусь Надєждін повторить долю Павла Грудініна, який 2018 року також став вагомим конкурентом Путіна на тодішніх виборах. Тоді режим зруйнував його бізнес і сім'ю.
Водночас Надєждін може стикнутись із дечим серйознішим, оскільки прямо критикував політику Путіна та "сво".
У Надєждіна потенційно є можливість підсісти до Алєксєя Навального й Іллі Яшина (політичні в'язні в Росії – 24 Канал). Його можна дуже легко підвести під будь-які репресивні путінські закони про дискредитацію армії тощо,
– констатував Жирнов.
Що відомо про Надєждіна: основне
- Попри буцімто "антивоєнну" риторику, Надєждін не збирався повертати окуповані території Україні. Крім того, "опозиціонер" має тісні відносини із чинною владою, зокрема із заступником керівника адміністрації президента Сергєєм Кирієнком.
- Аналітики ISW припускали, що Кремль може допустити Надєждіна до виборів, щоб зімітувати конкурентність і легітимність на президентських виборах.
- Однак Надєждін набув завеликої популярності, щоб так ризикувати. Тому в ЦВК заявили, що підписи на його підтримку буцімто недійсні.