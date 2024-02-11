Бывший работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал 24 Каналу, что вскоре у Надеждина могут начаться проблемы. Но не теперь, а уже после переизбрания Путина.

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"Я думаю, теперь его не будут крутить, потому что это не в интересах путинского режима – все же продолжается избирательная кампания. Для Кремля теперь важно, чтобы о Надеждине все забыли: был такой кандидат – нет такого кандидата", – отметил Жирнов.

Любые действия против недокандидата будут только усиливать медийное внимание к нему, а путинскому режиму этого совсем не надо. Поэтому Кремль подождет более удобного момента.

Что грозит Надеждину

Вероятно, в чем-то Надеждин повторит судьбу Павла Грудинина, который в 2018 году также стал весомым конкурентом Путина на тогдашних выборах. Тогда режим разрушил его бизнес и семью.

В то же время Надеждин может столкнуться с чем-то более серьезным, поскольку прямо критиковал политику Путина и "сво".

У Надеждина потенциально есть возможность подсесть к Алексею Навальному и Илье Яшину (политические заключенные в России – 24 Канал). Его можно очень легко подвести под любые репрессивные путинские законы о дискредитации армии и тому подобное,

– констатировал Жирнов.

Что известно о Надеждине: основное