Найкращий спосіб засудити фальсифікацію виборів у Росії

Останній тиждень пожвавилася дискусія на тему "а що, якщо вибори до Росії не визнати?". Частина громадян вкладає в неї багато енергії, яка, на мою думку, варта кращого застосування.

Росією 6 років править нелегітимний президент

Під час "виборчої кампанії" Кремль робить очевидні для всіх злочини. Наприклад, імітує "голосування" на окупованих територіях України.

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У цій частині з нашого боку всі політичні та юридичні ходи виправдані. Так само як і будь-яка демонстрація, що Москва ці території повністю не контролює. Тут навіть іноземні партнери можуть щось суттєве висловити, засудити тощо. Якщо захочуть.

Щодо невизнання виборів загалом по Росії виникає питання: які наслідки?

Щонайменше з "виборів" 2018 року на Заході є вичерпна інформація про масштаби фальсифікацій голосування в Росії. У Росії діяла мережа спостерігачів, які, використовуючи штучний інтелект, на фактах довели тотальний характер фальсифікацій.

За одним із параметрів – явка виборців – махінації незаперечні. Скажімо, на виборах до Держдуми приписки голосів за "Єдину Росію" оцінюють у 17 мільйонів (офіційно їм записали цифру 28 мільйонів).

Уже на виборах Владіміра Путіна 2018 року у десятках регіонів Росії неможливо було встановити результати голосування. Це зафіксовано на відео.

Тобто вже мінімум 6 років у Росії є нелегітимний президент, а з 2021 року – тотально фальшива Дума. За всіма канонами цивілізованих країн Путіна мають називати не інакше як "глава Росії де-факто", "влада Росії де-факто". Як "Талібан". У цьому плані фальшиві "вибори"-2024 нічим принципово не відрізняються від фальшивок щонайменше з 2018 року.

Користі від гучних слів – небагато

Багато наших громадян досі не хочуть прийняти, що для дій проти Росії вже давно є всі формальні підстави. Більше нічого не треба. Для масштабної передачі Україні зброї. На допомогу військами. Для арешту Путіна та його спільників. Для санкцій, конфіскацій тощо – все вже є. Немає лише рішень.

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Спочатку були застереження, що Путін не повинен керувати, але в цілому від питання зміни режиму у Росії західні партнери сахаються.

Поки не ухвалено вольове рішення, що Росія в нинішньому імперському вигляді існувати не повинна, декоративні невизнання "виборів" для західних лідерів – це постріл собі в ногу, зайва демонстрація імпотенції. Тому частина з них промовчить, частина засудить недемократичний характер того, що відбувається.

Хоча найкращий спосіб засудити фальсифікацію "виборів", вшанувати пам'ять Алєксєя Навального та допомогти опонентам Путіна – конфіскувати російські активи та передати їх Україні, максимально заборонити російську нафту, відрізати Росію від доступу до сучасного обладнання. Від цього Путін через якийсь час зникне. Чергові гучні слова нічого не дадуть.

Але якщо хтось вважає за важливе демонструвати своє неприйняття результатів "голосування" у Росії, можна використовувати конструкцію "де-факто влада". Вона не закриває можливості у разі потреби вести переговори. Поки що їх накази виконують, тому вони влада. Не треба будувати ілюзій. Мета – щоб перестали виконувати.