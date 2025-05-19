Зеленський привітав нового президента Румунії з "історичною" перемогою

18 травня у Румунії відбувся вирішальний тур президентських виборів. У ньому впевнену перемогу здобув прихильник допомоги Україні – Нікушор Дан.

Як стільки стало зрозуміло, що перемога Нікушора – гарантована, президент Зеленський опублікував вітальний пост у соцмережі "Х", передає 24 Канал.

Дивіться також У Румунії Сіміона та Джорджеску вигнали з виборчої дільниці: що вони порушили

Зеленський привітав Дана

Український лідер назвав перемогу Дана на виборах президента Румунії "історичною".

Для України – як сусіда й друга – важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде,

– наголосив політик.

Зеленський зазначив, що українці завжди з великою повагою ставитимуться до Румунії та її народу, особливо зважаючи на підтримку, яку вони одержали в найважчий період своєї історії.

Дорогі румуни, ви завжди можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда й партнера. Ми здатні подолати будь-які виклики, якщо будемо єдиними та сильними,

– заявив глава держави.

Президент висловив сподіванняна подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та Румунією.