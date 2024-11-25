Підраховано майже 100 відсотків голосів: на виборах президента Румунії – несподіваний лідер

24 листопада у Румунії відбулися президентські вибори. Жоден із кандидатів не зумів набрати 50 відсотків голосів, а тому буде другий тур.

Ще за першими підрахунками голосів на основі екзитполів у Румунії лідерство перехопив нинішній прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, який відомий підтримкою України. Втім, станом на ранок 25 листопада ситуація змінилася. 24 Канал повідомляє результати першого туру виборів, посилаючись на дані ЦВК.

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Хто візьме участь у другому турі виборів

Зовсім не прогнозовано найбільшу кількість підтримки отримав ультраправий кандидат Келін Джорджеску. У нього – 22,83 відсотка голосів.

Марчел Чолаку – на другому місці із 19,27 відсотками голосів.

Саме ці два політики змагатимуться у другому турі виборів, запланованому на 8 грудня.

Як розподілилися інші голоси:

Елена Ласконі - 19,06% (1 743 935 голосів);

Джордже Сіміон - 13,89% (1 271 416 голосів);

Ніколає Чуке - 8,82% (807 503 голосів);

Мірча Геоане - 6,32% (578 248 голосів);

Хунор Келемен - 4,55% (416 280 голосів);

Крістіан Дяконеску - 3,11% (284 668 голосів);

Крістіан Терхеш - 1,03% (94 048 голосів).

Довідка: Соцопитування напередодні виборів показувало, що за пост президента змагатимуться прем'єр-міністр Марчел Чолаку і Джордже Сіміон з ультраправої партії AUR, який виступає проти військової допомоги Україні.

Що відомо про Келіна Джорджеску

Келін Джорджеску – безпартійний кандидат, який раніше перебував у націоналістичному "Альянсі за об'єднання румунів". Колишній виконавчий директор Інституту глобального індексу сталого розвитку ООН у Женеві та Вадуці. У період з 2010 до 2012 року Джорджеску обіймав посаду спеціального доповідача в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини. У ЗМІ його іноді називають проросійським політиком.

Він виступав за зменшення залежності Румунії від імпорту, стверджував, що ЄС і НАТО не достатньо презентують румунські інтереси. Політик заявляв, що війна Росії в Україні маніпулюється американськими військовими компаніями.

Активно користувався TikTok для привернення уваги виборів. Викликав жорстку критику за підтримку фашистського легіонерського руху Румунії ХХ століття.