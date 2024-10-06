У Румунії усунули від участі у виборах президента проросійську кандидатку Шошоаке

Верховний суд Румунії 5 жовтня усунув проросійського ультраправого політика зі списку кандидатів у президенти на майбутніх виборах. Мовиться про Діану Шошоаке.

Про це написали журналісти Reuters. Раніше румунська політикиня неодноразово заявляла про претензії на частину території нашої держави.

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Шошоаке зняли з президентських перегонів у Румунії

У виданні зазначили, що Румунія має провести президентські вибори у два тури 24 листопада та 8 грудня, а між ними – парламентські вибори. Серед кандидаток, яка хотіла брати участь у перегонах, була і Діана Шошоаке, лідер невеликої ультранаціоналістичної євроскептичної опозиційної партії SOS, яка несподівано отримала два місця в Європейському парламенті в червні.

Конституційний суд Румунії зібрався 5 жовтня, щоб обговорити судові оскарження, подані проти шести кандидатів у президенти країни. Судді відхилили 5 позовів, однак ухвалили рішення проти Шошоаке, не пояснивши свого рішення.

Сама політикиня, яка була в прямому етері у фейсбуці під час винесення рішення, сказала своїм підписникам, що "американці, євреї та Європейський Союз планували сфальсифікувати вибори в Румунії ще до їх початку".

Вона також заявляла, що з цього моменту має чіткий доказ, що "в Румунії обговорюють диктатуру та повну відсутність демократії". Проте Шошоаке повторно внесла заявку на участь у виборах. ЦВК розгляне її сьогодні ввечері.

Цікаво, що близько 20 політиків офіційно взяли участь у виборах, а опитування громадської думки показують, що уподобання виборців дуже фрагментовані.

Хоча роль президента у Румунії здебільшого церемоніальна, до його повноважень входить висунення кандидатури прем'єр-міністра після виборів і призначення суддів і прокурорів. Вони також містить нагляд за зовнішньою політикою.

Про своє рішення іти у президенти Шошоаке оголосила у червні 2024 року, виступивши у парламенті Румунії у військовій формі.

До слова, у березні 2023 року Діана Шошоаке представила законопроєкт, спрямований на денонсацію Договору про добросусідство і співробітництво між Румунією та Україною. У своїй пропозиції вона закликала український уряд повернути Румунії "історичні території", населені "румунськими братами".