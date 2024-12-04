Дружній до Кремля переможець першого туру виборів у Румунії планує припинити допомогу Україні

8 грудня у Румунії пройде другий тур президентських виборів. У першому перемогу здобув позапартійний ультраправий кандидат Келін Джорджеску, який має проросійську позицію.

Він заявив, що у випадку його перемоги Румунія припинить допомагати Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Джорджеску планує ставити інтереси Румунії на перше місце

З початку повномасштабної війни в Україні Румунія допомогла з експортом мільйонів тонн українського зерна через свій порт Констанца у Чорному морі, навчанням українських пілотів, а ще передала систему ППО Patriot.

Однак Джорджеску заявив, що планує заборонити подальший експорт українського зерна через Румунію та припинити військову допомогу Україні.

Він вважає, що його країна незобов'язана дотримуватися зобов'язань НАТО щодо витрат на оборону. До того ж політик поставив під сумнів ефективність фінансування ЄС.

Якщо Джорджеску переможе проєвропейську центристку Елену Ласконі у другому турі, Румунія може виявитися ізольованою на східному фланзі Заходу, а її ключова підтримка України в НАТО проти вторгнення Росії у 2022 році може розвалитися,

– пише Reuters.

Кандидат у президенти Румунії наголосив, що інтереси країни будуть на першому місці. А війну в Україні він закликав припинити, щоправда, не уточнив як.

"Як я міг на це погодитися? Це неможливо. Румунія і румунський народ на першому місці. Неможливо уявити, щоб поруч з нами була війна посеред Європи, тому пріоритетом однозначно буде те, що цю війну в Україні потрібно негайно припинити", – заявив той.