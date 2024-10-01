Кампанію головного кандидата в президенти Румунії координував партнер пропагандиста з Росії

Передвиборчу кампанію Мірчі Джоане деякий час координував бізнес-партнер російського пропагандиста, який щонайменше 10 разів відвідував Крим після окупації. Наразі Джоане є одним з найбільш популярних кандидатів у президенти Румунії.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів мережі Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), до якої входить румунський портал Context.

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Російський слід у компанії кандидата у президенти Румунії

Так, журналісти виявили, що компанію Джоане принаймні якийсь час координував Рареш Менеску – колишній мер адміністративного району Бухареста Сектор 6 та чинний віцеголова Національної ліберальної партії Румунії.

Манеску згадувався в електронному листі від квітня 2024 року, отриманому журналістами, як координатор кампанії Джоане в Бухаресті. Тоді політик ще був заступником генсека НАТО і не оголошував про плани балотуватися у президенти Румунії.

З'ясувалося, що Рареш Менеску має спільний бізнес із росіянином Алексеєм Козловим у Румунії – компанія Beluga Ventures, яка, ймовірно, займається продажем риби. Козлов, своєю чергою має таємне ім'я – Алекс Крепчинський. Цей нікнейм він використовував для поширення проросійських наративів після 2014 року.

Манеску відмовився відповідати на запитання щодо пропагандистської діяльності свого бізнес-партнера в Україні. Він коротко заявив, що покинув кампанію Джоане "п'ять місяців тому", тобто в травні.

"Крепчинського" також неодноразово цитував Newsfront – "кримський" пропагандистський сайт, на який США наклали санкції за ймовірні зв'язки з ФСБ. Відомо. що Козлов також їздив до Криму понад 10 разів у період з 2015 по 2020 рік.